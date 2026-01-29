Учащиеся витебской гимназии №8 завоевали две медали на Международной Жаутыковской олимпиаде

О достижениях юных белорусов. Учащиеся витебской гимназии № 8 завоевали две медали на XXII Международной Жаутыковской олимпиаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Престижное интеллектуальное соревнование проходило в Казахстане. Серебро и бронзу привезли старшеклассники Ольга Кунцевич и Захар Шотов.

Ольга Кунцевич демонстрировала свои знания в информатике. Изучать эту дисциплину ей помогает заслуженный учитель Беларуси Вероника Лактина. Преподаватель подготовила 25 победителей Жаутыковских олимпиад и 11 призеров состязаний мирового уровня. В Ольге способности к IT-науке разглядела сразу. Еще в начальной школе девочка легко решала задачи за 5-й класс. По окончании гимназии планирует связать жизнь с информационными технологиями.

Ольга Кунцевич, учащаяся гимназии № 8 Витебска:

Нужно самому работать, интересоваться этим предметом. При этом надо, чтобы был учитель, который тебя заинтересует, который даст тебе какие-нибудь знания об этом предмете, научит, может все организовать.

Вероника Лактина, учитель информатики гимназии № 8 Витебска:

Предмет наш очень меняется. Если другой курс математики 50 лет назад, практически программа не поменялась, то у нас то, что 30 лет назад на Республиканской олимпиаде было, то теперь это дети решают на городском уровне. Поэтому, конечно, учителю очень сложно с этим. Надо следить, в тренде надо быть, надо себя поддерживать. Но благо дети хорошие, умные, они не дают успокоиться.

Светлана Красовская, заведующая учебно-методическим кабинетом отдела по образованию администрации Первомайского района Витебска:

Если говорить о Международной олимпиаде, это, конечно, вершина, к покорению которой люди идут многолетним кропотливым трудом. Какие же составляющие успеха? Это, конечно, наши талантливые педагоги, которые смогли рассмотреть, развить в каждом учащемся с малолетнего возраста их одаренность. Успешным стал первый месяц года и для гимназии №2 Витебска. Учащиеся установили рекорд, завоевав на третьем этапе республиканской олимпиады по 12 учебным предметам – 74 диплома.