Учащиеся Озерицкослободской школы собрали 80 кг корма для бездомных животных. Нашли и новых хозяев для питомцев

Новости Беларуси. С заботой о братьях наших меньших. Ребята из Озерицкослободской школы, что под Смолевичами, проводят благотворительные акции в помощь четвероногим друзьям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Педагоги, школьники и их родители собрали более 80 килограммов корма для бездомных животных. Таким образом они откликнулись на просьбы волонтеров. Неравнодушные местные жители отвозят четвероногих к ветеринару и ищут им дома. Присоединиться к доброму делу решили и школьники.

Полина Городецкая, заместитель директора по воспитательной работе Озерицкослободской средней школы:

Учащиеся нашей школы Озерицкослободской сдали 80 килограмм корма – сухого и влажного. Приняли участие 683 ученика в данной акции, около 100 родителей тоже приняли участие. Мы можем считать ее успешной, поскольку 20 животных, а точнее 10 кошек и 10 собак, нашли свой дом.

Уже после новогодних праздников в школе вновь организуют акцию. Помочь в добром деле может каждый.