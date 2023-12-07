Пока белорусские власти разрабатывают законопроекты для пресечения попыток предательства Родины и создания угрозы для общества, есть те, кто страну покинул и пытается напомнить о себе издалека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На что из этого дадут деньги западные кураторы? Очередная встреча с ними прошла на прошлой неделе в Киеве. Сообразили даже тематическую конференцию под громким названием «Шлях да волі». Что звучало с ее трибуны, а что читалось между строк? Подробности смотрите в нашем специальном репортаже.

Не успели пробить сутки, как, пожалуй, самый известный рупор беглых выпустил опровержение с ноткой претензии. Видите, прошедшая на прошлой неделе конференция белорусской оппозиции в Киеве несет чуть ли не миротворческий характер, а мы, госСМИ, с информповесткой опоздали.

Мы понимаем, что такое война, и мы, конечно, не хотим такого сценария в Беларуси. Но мы как народ оставляем за собой право на противодействие.

Стыд и срам, но не нам. Приведенная выше цитата – реплика из выступления замкомандира «полка Калиновского» Вадима Кабанчука. Боевики этой террористической группировки и заняли большинство мест участников так называемой конференции. Говорить об этих личностях много не будем. Отметим, что на каждого из них в Беларуси не одно уголовное дело, причем не только за события 2020-го. Но одна персона все-таки достойна вашего внимания – Анастасия Махамет с позывным «Север» – девушка-врач, открыто призывающая к войне.

– Ты за то, чтобы Беларусь была втянута в войну?

– А я не вижу другого пути ее освобождения. Там без внутреннего конфликта, именно вооруженного, может быть с минимальными потерями, может быть просто а-ля военный манифест, который поддерживают. Когда входит колонна, и ее поддерживают люди. Я не знаю, в каком формате. Но именно без силового перелома момента ничего не изменится.

Вернемся к политическим трупам и откровенно отпитым мошенникам. Сходка в Киеве – еще одно доказательство раскола беглых. Тихановская, Латушко и Позняк от очной встречи отказались и выступили онлайн. Своего звездного часа все-таки дождался Лебедько и не упустил возможности упрекнуть вышеупомянутых, да чего там, даже правительство Украины пристыдил. Все это порционно комментировали в экстремистских Telegram-каналах. Но куда интереснее живая запись происходящего, благодаря неравнодушным белорусам она оказалась в распоряжении нашей редакции.

Субъекта политического я не вижу, я вижу перечисление всех этих «замечательных» демократических сил. Но почему я считаю, что он (штаб) должен быть на базе «полка»? Давайте смотреть правде в глаза: ни один политический рух сам по себе в Беларуси ничего не изменит. И даже все вместе вы не измените ничего без вооруженных людей.

Установить личность этого боевика нам не удалось, но дело сути не меняет. Призыв к вооруженному вторжению в Беларусь сразу же подхватил замкомандира группировки Кабанчук. Подробнее – в видео. После таких нарративов невольно вспоминаешь новости о предотвращенных диверсиях на границе вблизи Бреста или задержании террориста в Гродно. Только в 2023 году белорусские силовики обезвредили до 40 агентов украинских спецслужб. Но судя по составу конференции, официальный Киев политику эскалации сворачивать не намерен. Ставка на «полк Калиновского» – это в первую очередь поддержка собственного проекта. Подразделение хоть номинально и входит в состав вооруженных сил, но курируется СБУ, кстати, представители двух ведомств также на сходке. Поэтому не прошло и часа, как якобы пробелорусские лозунги сменили на антироссийские.

Нардеп Соболев, явно войдя в кураж, чуть ли не поэтапно распланирует захват власти в Беларуси и все, что будет после. Конечно, за основу взял школу украинского Майдана.

Для пущей убедительности осталось лишь получить поддержку более-менее ярких фигур беглого бомонда. Юлиана Шеметовец – говорящая голова киберпартизан, постоянно проживающая в США. При этом достаточно часто бывает в Украине, поддерживает контакт с представителями СБУ, ГРУ и правящей верхушки.