Как заключить договор пожизненной ренты с государством? Объясняет адвокат

Счастье не купишь, но квадратные метры помогут обрести душевный покой. Удивительную возможность обменять жилплощадь на уход дает одиноким пенсионерам договор пожизненной ренты. Гарант беззаботной старости, когда рядом не осталось никого.

Алексей Бородко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Договор ренты может заключаться на условиях проживания как в жилом помещении гражданина, так и в стационарном учреждении. Если договор заключается на условии проживания в жилом помещении гражданина, то со стороны государства данный гражданин получает возможность оплаты коммунальных услуг государством, также предоставление одежды, еды, предоставление специалистов, которые будут осуществлять текущий ремонт жилого помещения, а также периодические выплаты в размере не менее двух базовых величин.

Если человек все же захочет покинуть родные стены, переехать пенсионеру предложат в дом-интернат повышенного комфорта.

Алексей Бородко:

Граждане, желающие заключить договор ренты с государством, должны обратится в территориальный центр по месту нахождения жилого помещения, которое они хотят передать в собственность государству, с заявлением. Там им будет разъяснено, какие документы необходимо предоставить, будет принято это заявление для дальнейшей передачи в исполнительные и распределительные органы для принятия решения о заключении договора.