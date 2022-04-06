«Смена длилась 30 дней». Как советские дети отдыхали в черноморском «Артеке» и белорусском «Зубрёнке»?

Новости Беларуси. Как максимально продуктивно и насыщенно провести весенние школьные каникулы? За ответом на этот вопрос мы приехали в НДЦ «Зубренок». Одним словом самый знаменитый еще с советских времен детский лагерь страны. С чего начиналась история «белорусского Артека», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

На самом деле миллионы советских детей поспорили бы с Петровым и Васечкиным, зачем человеку каникулы. Пионерское лето для большинства ребят означало если не поездку к бабушкам, то пионерлагерь. Там ребята привыкали к распорядку, учились самостоятельности, набирались сил после учебного года, раскрывали таланты. И, конечно, творили и вытворяли. Про бои подушками, ночные вылазки, страшилки после отбоя и пакости с зубной пастой могла рассказать каждая смена.

Организация детского отдыха достигла небывалых масштабов. В 1973-м в СССР насчитывалось уже 40 тысяч пионерлагерей, которые приняли больше девяти миллионов детей. В 1987-м количество отдыхающих превысило 18 миллионов.

Свой пионерский лагерь имело практически каждое предприятие. «Звездочки», «Огоньки», «Дружбы», «Алые паруса» – многочисленные типовые пионерлагеря появлялись в самых живописных местах по всему Советскому союзу. Отличались условия, но принцип организации отдыха был общим. Путевки распределял профсоюз. Родители доплачивали лишь малую часть. А дети, побывав на смене однажды и раззнакомившись друг с дружкой, стремились вернуться в лагерь и на следующее лето.

Первые лагеря появились еще в 20-е годы прошлого века вместе с основанием пионерской организации. Правда, тогда дети жили в обычных брезентовых палатках и изрядно изматывались за лето. Так вскоре появилась концепция оздоровления. «Артек» стал пилотным образцом. Всесоюзная детская здравница на черноморском побережье поначалу принимала детей больных туберкулезом. Усиленное питание, медицинские обследования, зарядка, солнечные ванны, а главное – море. Со временем «Артек» стал работать круглый год и превратился в «витрину» счастливого советского детства. Путевка туда была заветной мечтой любого школьника. Но доставалась лучшим из лучших.

В 1960-е начался пик популярности пионерских лагерей. «Артек» по-прежнему был номер один. Но по его подобию появились и другие образцовые пионерлагеря – туапсинский «Орленок», дальневосточный «Океан» и минский «Зубренок».

Яна Шипко, корреспондент:

Гремите барабаны, трубите горны, сегодня большой счастливый праздник у советской пионерии нашей республики. Такими словами в августе 1969 года газета «Зорька» писала об открытии белорусского «Артека». Лагерь «Зубренок» моментально стал центром притяжения для детворы со всей Беларуси, да и не только.

Лучшего места для открытия главного в республике детского лагеря было не сыскать. Сосны, красивая природа и самое большое в стране, чистейшее озеро Нарочь. Во все времена здесь были лучшие вожатые, самые интересные конкурсы и масштабные представления. Путевка в «Зубренок» была наградой за примерную учебу и активность.

30 дней, именно столько длилась смена, здесь отдыхали круглые отличники и самые способные ребята со всей БССР. Были и приезжие: пионеры из Югославии и дети строителей БАМ.

Так с горна, зарядки и линейки в советские годы здесь начиналось каждое утро. Скучать детям было некогда. Кроме «Зарницы» и спортивных конкурсов особенно яркими на Нарочи выходили традиционный для пионерлагерей День Нептуна и конкурсы рыбной ловли. На главный костер дети тоже собирались на берегу озера.