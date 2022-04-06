«Анимация очень влияет на формирование личности». В этой студии дети сами создают мультики

Здравствуйте, ребята. Продолжим нашу тему излюбленную про принцесс и доброго дракона.

Ульяна Кудравец, учащаяся студии детской мультипликации:

Мы собираемся за столом и рассказываем друг другу сюжет. Придумываем мультфильм, сюжет, героев, потом распределяем: кто кого будет делать, лепить и озвучивать. Место, где оживает детская фантазия, существует. В студии мультипликации Натальи Кулибовой происходят настоящие чудеса: здесь творят юные художники.

София Уронич, учащаяся студии детской мультипликации:

В этой части студии мы делаем сами мультфильмы, когда у нас готовы персонажи, декорации и сюжет. Здесь у нас находится фотоаппарат, благодаря которому мы снимаем. Например, нам нужно переместить эту лодку сюда, мы двигаем немного и делаем скрин на компьютере.

Наталья Кулибова, основатель студии детской мультипликации:

Мультфильмы должны в первую очередь заставлять ребенка думать. Я уверена, что должна быть воспитательная функция, потому что мы в первую очередь воспитываем детей. Тот смысл, который мы зададим в сегодняшних мультфильмах, они пронесут с собой в дальнейшем на всю жизнь. Мультфильмы – универсальный язык, связывающий поколения. Он помогает уяснить малышам, как устроен этот мир, используя своеобразную форму и интригующее содержание. Но весь «космос» изобразительного искусства еще и в другом. Создание мультвселенной – та еще задача со звездочкой.

Игорь Волчек, кинорежиссер, мультипликатор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор кафедры дизайна Института современных знаний:

Анимация очень влияет на формирование личности. Искусство никогда не решало проблем, но поставить, обострить какую-то проблему запросто может. Очень важно, чтобы формировалась эстетика, вкус формировался.

Эпос живых советских иллюстраций безоговорочно в почете. Но споры вокруг мультперсонажей ушедшей эпохи сегодня разгораются все чаще. Например, Волк-хулиган с дымящей папиросой у психологов вызывает много сомнений, а вот шаловливая Маша и Медведь, вопреки родительским вздохам, скорее, умиляют.

Ольга Гома, детский психолог:

Детям очень часто нравятся отрицательные герои, потому что они яркие, эксцентричные, привлекают очень много внимания. Ребенку тоже хочется внимания, поэтому ему нравится подражать таким героям. В то же время некоторые дети таким образом пытаются выразить свою агрессию. Маша из современного мультика «Маша и Медведь» тоже достаточно активная, буйная девочка, но при этом она живет свою детскую жизнь.

Соня Анощенко, учащаяся студии детской мультипликации:

Недавно начали делать новый мультик. Когда внучка приезжает к бабушке и дедушке, скрашивает их жизнь. Этот мультфильм про разногласия между поколениями, про то, как важно держать связь между своими родными. Мир фэнтези – это и настольная книга в картинках, и лучший друг, и персональный психолог с нужными ответами на самые важные вопросы. Но в игре метафоричных образов малышу легко утерять истинный смысл.