«Анимация очень влияет на формирование личности». В этой студии дети сами создают мультики

Здравствуйте, ребята. Продолжим нашу тему излюбленную про принцесс и доброго дракона.
Здравствуйте, ребята. Продолжим нашу тему излюбленную про принцесс и доброго дракона.
Ульяна Кудравец, учащаяся студии детской мультипликации:
Мы собираемся за столом и рассказываем друг другу сюжет. Придумываем мультфильм, сюжет, героев, потом распределяем: кто кого будет делать, лепить и озвучивать.
Место, где оживает детская фантазия, существует. В студии мультипликации Натальи Кулибовой происходят настоящие чудеса: здесь творят юные художники.
София Уронич, учащаяся студии детской мультипликации:
В этой части студии мы делаем сами мультфильмы, когда у нас готовы персонажи, декорации и сюжет. Здесь у нас находится фотоаппарат, благодаря которому мы снимаем. Например, нам нужно переместить эту лодку сюда, мы двигаем немного и делаем скрин на компьютере.
Наталья Кулибова, основатель студии детской мультипликации:
Мультфильмы должны в первую очередь заставлять ребенка думать. Я уверена, что должна быть воспитательная функция, потому что мы в первую очередь воспитываем детей. Тот смысл, который мы зададим в сегодняшних мультфильмах, они пронесут с собой в дальнейшем на всю жизнь.
Мультфильмы – универсальный язык, связывающий поколения. Он помогает уяснить малышам, как устроен этот мир, используя своеобразную форму и интригующее содержание. Но весь «космос» изобразительного искусства еще и в другом. Создание мультвселенной – та еще задача со звездочкой.
Игорь Волчек, кинорежиссер, мультипликатор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор кафедры дизайна Института современных знаний:
Анимация очень влияет на формирование личности. Искусство никогда не решало проблем, но поставить, обострить какую-то проблему запросто может. Очень важно, чтобы формировалась эстетика, вкус формировался.
Эпос живых советских иллюстраций безоговорочно в почете. Но споры вокруг мультперсонажей ушедшей эпохи сегодня разгораются все чаще. Например, Волк-хулиган с дымящей папиросой у психологов вызывает много сомнений, а вот шаловливая Маша и Медведь, вопреки родительским вздохам, скорее, умиляют.
Ольга Гома, детский психолог:
Детям очень часто нравятся отрицательные герои, потому что они яркие, эксцентричные, привлекают очень много внимания. Ребенку тоже хочется внимания, поэтому ему нравится подражать таким героям. В то же время некоторые дети таким образом пытаются выразить свою агрессию. Маша из современного мультика «Маша и Медведь» тоже достаточно активная, буйная девочка, но при этом она живет свою детскую жизнь.
Соня Анощенко, учащаяся студии детской мультипликации:
Недавно начали делать новый мультик. Когда внучка приезжает к бабушке и дедушке, скрашивает их жизнь. Этот мультфильм про разногласия между поколениями, про то, как важно держать связь между своими родными.
Мир фэнтези – это и настольная книга в картинках, и лучший друг, и персональный психолог с нужными ответами на самые важные вопросы. Но в игре метафоричных образов малышу легко утерять истинный смысл.
Ольга Гома:
Все-таки очень важно, чтобы родители смотрели мультики вместе с детьми, потом их обсуждали. Лучше всего, если родители сперва посмотрят мультфильм сами. Проверят, подходит ли этот мультик по возрасту ребенку, соответствует ли он тем ценностям, которые они хотят привить своему ребенку.
Создавайте сами сказку для своего ребенка, и пусть она будет о добром.