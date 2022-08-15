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Убрано до 72% площадей. Какие районы Минской области лидируют в гонке за урожаем?

15 августа 2022 19:17
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области намололи 1 миллион 282 тысячи тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Есть и тройка лидеров: Несвижский, Копыльский и Слуцкий районы, где убрано уже 72 % площадей. Намолот составляет 100 тысяч тонн. А урожайность доходит до 50 центнеров с гектара.  

Подробнее в материале нашего корреспондента Марии Царикевич.  

Убрано до 72% площадей. Какие районы Минской области лидируют в гонке за урожаем?-1

Мария Царикевич, корреспондент:  
На этом поле – 2 комбайна. Экипажи – с утра до позднего вечера. Например, здесь убирают озимую пшеницу. Урожайность – 65 центнеров с гектара.  

Убрано до 72% площадей. Какие районы Минской области лидируют в гонке за урожаем?-4

Зерном бункеры заполняются быстро. Для многих аграриев эта уборочная не первая – опытные специалисты. Поэтому работа идет как по маслу. А темп помогает нарастить погода. Солнце позволяет целый день находиться в поле.  

Убрано до 72% площадей. Какие районы Минской области лидируют в гонке за урожаем?-7

Николай Малей, механизатор сельскохозяйственного филиала «Слуцкого сыродельного комбината»:  
В этом сезоне на данный момент собрано 2 285 тонн. Планируем еще добавить.  

Подробности в видеоматериале.  

# Уборочная кампания # общество # Мария Царикевич # Николай Малей # Сергей Петрович # Владимир Крыжановский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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