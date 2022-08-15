Убрано до 72% площадей. Какие районы Минской области лидируют в гонке за урожаем?

Новости Беларуси. Аграрии Минской области намололи 1 миллион 282 тысячи тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Есть и тройка лидеров: Несвижский, Копыльский и Слуцкий районы, где убрано уже 72 % площадей. Намолот составляет 100 тысяч тонн. А урожайность доходит до 50 центнеров с гектара. Подробнее в материале нашего корреспондента Марии Царикевич.

Мария Царикевич, корреспондент:

На этом поле – 2 комбайна. Экипажи – с утра до позднего вечера. Например, здесь убирают озимую пшеницу. Урожайность – 65 центнеров с гектара.

Зерном бункеры заполняются быстро. Для многих аграриев эта уборочная не первая – опытные специалисты. Поэтому работа идет как по маслу. А темп помогает нарастить погода. Солнце позволяет целый день находиться в поле.