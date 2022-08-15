«Нам сложно быть закрытыми». Какой путь развития выбирает Беларусь?
Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студию ток-шоу «По существу» придет европолитик, чтобы в прямом эфире обсудить с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Николай Щекин, политолог:
Для меня понятно одно, что завтра, 16 августа, ровно два года назад Президент в своей эпохальной речи дал клятву, гарантии того, что здесь будет свобода, демократия и суверенность – вот это самое главное. А наличие долларов, действительно, здесь правы, пока будет, пройдет. Но мы не будем в этом водовороте, как сейчас европейские страны и некоторые другие – вот это самое главное. И эта гарантия, клятва по сей день и дальше будет выполняться Президентом.
Алена Сырова, СТВ:
Мы говорим о том, что сейчас идет передел мира, и едва ли стоит надеяться, что от Беларуси отстанут. Дмитрий Александрович, как думаете, какая будет следующая попытка, когда?
Николай Щекин:
Нам надо четко разделять, эти беглые, так названные, давайте про них постепенно забывать.
Кирилл Казаков, СТВ:
Про них надо забыть уже прямо сейчас. Вот ваше мнение, что дальше нас ждет на самом деле.
Дмитрий Роговцов, декан факультета экономики и права МГУ им. А.А. Кулешова, кандидат политических наук:
Спокойствие нас не оставит, потому что, подчеркиваю, очень важно для европейцев, для англосаксов – евразийский кейс. Беларусь – это определенный вход на евразийское пространство, не зря Хэлфорд Маккиндер, отец-основатель геополитики как науки, обращал внимание, что тот, кто владеет Хартлендом (Евразией), владеет миром. Поэтому мы, как говорится, и история нашего народа, государственности подчеркивает то, что самый быстрый путь к богатствам Евразии – через Беларусь. Как бы мы ни хотели, чтобы нас оставили в покое, англосаксы, германцы будут продолжать работать. Единственное, нам нужно работать на профилактику, предупреждать об этом. Как говорит Президент, никто не должен успокаиваться, никто не должен забывать. И работать, работать и дальше работать по укреплению.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мне кажется, что все-таки есть надежда на то, что Запад приостановится.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Через желудок.
Сергей Рачков:
И осмыслит произошедшее. Вчера премьер-министр давал обширное интервью. В том числе сказал о тех сигналах, которые поступают.
Кирилл Казаков:
У нас открытая экономика. Нам сложно быть закрытыми для Запада в том числе.
Николай Щекин:
Нам сейчас важно быть в рамках Союзного государства. Ближайшее десятилетие – это гарантия нашей безопасности.
Алена Сырова:
Самое главное – сохранить то суверенное право определять, как идти, куда двигаться, с кем дружить и самим выбирать свое будущее – это как раз то, о чем говорил Президент два года назад. С тех пор он нас ни разу не подвел. Ну и, наверное, тогда мы совершенно по-другому взглянули друг на друга и оценили, что сила действительно в нас самих.
Кирилл Казаков:
Самый последний вопрос я готовил на самый конец специально, чтобы у меня было вот столько времени. Вопрос этот звучал так: будет ли у нас война? Я хочу сказать очень коротко: я хочу, чтобы этого не произошло. Переделы мира случались всегда после войн. Я надеюсь, что ума в современном XXI веке хватит у всех.
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