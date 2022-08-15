«Нам сложно быть закрытыми». Какой путь развития выбирает Беларусь?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студию ток-шоу «По существу» придет европолитик, чтобы в прямом эфире обсудить с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Николай Щекин, политолог:

Для меня понятно одно, что завтра, 16 августа, ровно два года назад Президент в своей эпохальной речи дал клятву, гарантии того, что здесь будет свобода, демократия и суверенность – вот это самое главное. А наличие долларов, действительно, здесь правы, пока будет, пройдет. Но мы не будем в этом водовороте, как сейчас европейские страны и некоторые другие – вот это самое главное. И эта гарантия, клятва по сей день и дальше будет выполняться Президентом.

Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим о том, что сейчас идет передел мира, и едва ли стоит надеяться, что от Беларуси отстанут. Дмитрий Александрович, как думаете, какая будет следующая попытка, когда? Николай Щекин:

Нам надо четко разделять, эти беглые, так названные, давайте про них постепенно забывать. Кирилл Казаков, СТВ:

Про них надо забыть уже прямо сейчас. Вот ваше мнение, что дальше нас ждет на самом деле.

Дмитрий Роговцов, декан факультета экономики и права МГУ им. А.А. Кулешова, кандидат политических наук:

Спокойствие нас не оставит, потому что, подчеркиваю, очень важно для европейцев, для англосаксов – евразийский кейс. Беларусь – это определенный вход на евразийское пространство, не зря Хэлфорд Маккиндер, отец-основатель геополитики как науки, обращал внимание, что тот, кто владеет Хартлендом (Евразией), владеет миром. Поэтому мы, как говорится, и история нашего народа, государственности подчеркивает то, что самый быстрый путь к богатствам Евразии – через Беларусь. Как бы мы ни хотели, чтобы нас оставили в покое, англосаксы, германцы будут продолжать работать. Единственное, нам нужно работать на профилактику, предупреждать об этом. Как говорит Президент, никто не должен успокаиваться, никто не должен забывать. И работать, работать и дальше работать по укреплению. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мне кажется, что все-таки есть надежда на то, что Запад приостановится.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Через желудок. Сергей Рачков:

И осмыслит произошедшее. Вчера премьер-министр давал обширное интервью. В том числе сказал о тех сигналах, которые поступают. Кирилл Казаков:

У нас открытая экономика. Нам сложно быть закрытыми для Запада в том числе. Николай Щекин:

Нам сейчас важно быть в рамках Союзного государства. Ближайшее десятилетие – это гарантия нашей безопасности.