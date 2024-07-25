Уборочную в Гомельской области планируют завершить за 12 дней

Ход уборочной кампании находится на личном контроле главы государства. Проверить исполнение сроков и качество работ в Гомельской области приехал управляющий делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрий Назаров принял участие в селекторном совещании с руководством региона и посетил хозяйства Петриковского района. На чем аграриям предстоит сделать особый акцент в ближайший месяц, расскажет Анна Корольчук.

Студент столичного вуза Иван Веремеев проводит свои каникулы на зернотоке. Вернувшись в родной Петриков, устроился на подработку в местное хозяйство «Полесье-Агроинвест». Первый опыт сельхозработ считает удачным.

Иван Веремеев, студент Белорусского национального технического университета:

Подгребаем зерно, подметаем, убираем площадки, ведем уборочные работы и все остальное. Нужно поддерживать свой район, свой город.

Еще один факт из биографии юноши. Он сын директора хозяйства, который воочию увидел, чем занимается отец, и понял, какова истинная цена каждой буханки хлеба и литра молока. А стоят они кропотливого труда десятка людей. Гомельская область преодолела экватор уборочной. К сожалению, похвастаться хорошей урожайностью могут не все сельхозпредприятия. Свои коррективы, безусловно, внесла погода и затяжной паводок. Однако есть и человеческий фактор – отсутствие дисциплины и нарушение технологии.

Проблемные вопросы АПК региона сегодня, 25 июля, прозвучали на селекторном совещании. Юрий Назаров призвал председателей райисполкомов правильно расставить ориентиры. Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Когда дефицит кадров, хорошего тракториста сняли с трактора, который должен работать на пахоте или на культивации, посадили на зерноуборочный комбайн. Поэтому здесь тоже есть решение вопроса, здесь Министерство обороны помогает, подставляет плечо. И как информировал сегодня Петрожицкий, больше 100 человек к ним прибывает с сегодняшнего дня в хозяйство с машинами, с техникой, где-то просто механизаторы. Поэтому каким-то образом этот дефицит тоже снимаем.