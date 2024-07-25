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Ликвидация последствий урагана – горячая линия ЖКХ приняла порядка 70 звонков за прошедшие 3 дня

25 июля 2024 16:50
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В ходе ликвидации последствий стихии востребована горячая линия ЖКХ. Жители пострадавших регионов активно обращаются за помощью. За прошедшие три дня специалисты колл-центра приняли порядка 70 звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ликвидация последствий урагана – горячая линия ЖКХ приняла порядка 70 звонков за прошедшие 3 дня-1

Люди просят помочь в уборке поваленных деревьев, ремонте кровельных покрытий и фасадов зданий, а также восстановлении водоснабжения. Все обращения оперативно обрабатываются. Информацию направляют в облисполком, где по каждому запросу принимают соответствующие меры.

Ликвидация последствий урагана – горячая линия ЖКХ приняла порядка 70 звонков за прошедшие 3 дня-4

Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
В целом стоит задача на сегодняшний день – до 1 августа в многоквартирном жилищном фонде устранить все эти последствия. Осталось на сегодняшний день 59 многоквартирных жилых домов. Это Гомельская область, конкретно Мозырский район. В большей степени 57 жилых домов кровлей и два многоквартирных жилых дома – фасады.

Ликвидация последствий урагана – горячая линия ЖКХ приняла порядка 70 звонков за прошедшие 3 дня-7

Горячая линия по вопросам ликвидации последствий урагана будет работать до 26 июля. Звонки принимают с 8 до 13 часов.

# Природные катаклизмы # общество # Андрей Ромашко

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