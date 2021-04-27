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«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси

27 апреля 2021 19:54
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Новости Беларуси. КГБ Беларуси завершил операцию по пресечению организованной группы, которая готовила госпереворот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-1

План был разработан за рубежом. Он предполагал ликвидацию главы государства, его семьи, должностных лиц высокого уровня, а также захват госучреждений и нейтрализацию мобильных воинских частей. Всю правду о том, как готовили переворот, подкупали людей и согласовывали «черные списки», 28 апреля в вечернем эфире покажут наши коллеги с телеканала ОНТ.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-4

В 20:00 смотрите двухсерийный фильм-расследование «Убить Президента».

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-7

Однажды прозвучала такая фраза, что хорошо бы, если бы все-таки Президент просто перестал существовать.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-10

В момент захода президентского самолета на посадку просто по нему выстрелить.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-13

– То, что вы сейчас говорите, очень пахнет гражданской войной и большой кровью.
– Да.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-16

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-18

Задача номер один у нас, получается, – устранить самого главного; задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-21

Мы тебе даем 200 тысяч на переворот, отдашь нам один НПЗ после этого.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-24

Давай, Рыгор, разам з табой замочым Луку, а пасля, хто будзе правіць Беларуссю, мы вырашым пасля.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-27

После вас потом вопросы будут к Коле.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-30

Я признаю себя виновным.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-33

Признаю свою вину.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-36

Признаю себя виновным в участии в заговоре.

«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси-39

Смотрите в среду, 28 апреля, фильм-расследование «Убить Президента», сразу две серии, в 20:00 и 21:00 на ОНТ.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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