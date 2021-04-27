«Убить Президента». Кто готовил покушение на семью Лукашенко и планировал госпереворот в Беларуси

Новости Беларуси. КГБ Беларуси завершил операцию по пресечению организованной группы, которая готовила госпереворот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

План был разработан за рубежом. Он предполагал ликвидацию главы государства, его семьи, должностных лиц высокого уровня, а также захват госучреждений и нейтрализацию мобильных воинских частей. Всю правду о том, как готовили переворот, подкупали людей и согласовывали «черные списки», 28 апреля в вечернем эфире покажут наши коллеги с телеканала ОНТ.

В 20:00 смотрите двухсерийный фильм-расследование «Убить Президента».

Однажды прозвучала такая фраза, что хорошо бы, если бы все-таки Президент просто перестал существовать.

В момент захода президентского самолета на посадку просто по нему выстрелить.

– То, что вы сейчас говорите, очень пахнет гражданской войной и большой кровью.

– Да.

Задача номер один у нас, получается, – устранить самого главного; задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН.

Мы тебе даем 200 тысяч на переворот, отдашь нам один НПЗ после этого.

Давай, Рыгор, разам з табой замочым Луку, а пасля, хто будзе правіць Беларуссю, мы вырашым пасля.

После вас потом вопросы будут к Коле.

Я признаю себя виновным.

Признаю свою вину.

Признаю себя виновным в участии в заговоре.