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Проверяют минимум 10 раз в день. Как аграрии спасают посевы во время холодной весны?

27 апреля 2021 19:05
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Новости Беларуси. Сев ранних зерновых и зернобобовых культур в нашей стране подходит к концу. Четыре региона его давно завершили, а накануне со своим планом справилась Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни внимание аграриев было приковано к сводкам прогноза погоды. Апрельские заморозки заставили их поволноваться, но, к счастью, минус был небольшой и недлительный, сельскохозяйственные культуры не пострадали.

Как природа создает баланс сил для растений, расскажет Юлия Мычка.

Проверяют минимум 10 раз в день. Как аграрии спасают посевы во время холодной весны?-1

В начале недели на поля Могилевской области вновь налетели белые мухи. Чем ниже столбики термометров, тем выше тревога агрономов. Петр Кукшинов изменчивое настроение небесной канцелярии отслеживает минимум 10 раз в день.

Проверяют минимум 10 раз в день. Как аграрии спасают посевы во время холодной весны?-4

Ну вот сейчас посмотрим, как у нас погода. Включаем – солнышко, вероятность осадков 10 %. Мы наблюдаем снег.

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Апрельские заморозки на промышленные поля Дашковской опытной станции не повлияли. От этого кусочка земли ждут непростой урожай. Здесь выращивают часть агроинвестиций – элитные семена рапса, которые уже в конце июля продадут хозяйствам по всей республике.

Проверяют минимум 10 раз в день. Как аграрии спасают посевы во время холодной весны?-7

– Вот это здоровое, хорошее растение.
– И морозы, которые прошли, ему нипочем?
– Нет. Я вам скажу, что заморозки у нас когда были? Сегодня было минус 2°C, по-моему, местами по низинам – минус 4°C, вчера были заморозки, но вообще обследовать после заморозков растения нужно.

Проверяют минимум 10 раз в день. Как аграрии спасают посевы во время холодной весны?-10

Ночные заморозки до минус 4-6°C, которые чередуются с положительной температурой днем, для прорастающих в почве семян мало опасны. Например, овес и пшеница выдерживают заморозки до 8-12°C, сахарная свекла – до минус 7°C. Самая теплолюбивая культура – гречиха: для нее даже минус 1°C уже почти смертельная температура.

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Проверяют минимум 10 раз в день. Как аграрии спасают посевы во время холодной весны?-13

Петр Кукшинов, заместитель директора по производству Могилевской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси:
На данный момент в нашей зоне максимально температура опускалась не более чем минус 4°C. Никакого воздействия на яровые нет, при том, что они еще не взошли.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Петр Кукшинов # Юлия Мычка # Фотофакт

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