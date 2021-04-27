Проверяют минимум 10 раз в день. Как аграрии спасают посевы во время холодной весны?

Новости Беларуси. Сев ранних зерновых и зернобобовых культур в нашей стране подходит к концу. Четыре региона его давно завершили, а накануне со своим планом справилась Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние дни внимание аграриев было приковано к сводкам прогноза погоды. Апрельские заморозки заставили их поволноваться, но, к счастью, минус был небольшой и недлительный, сельскохозяйственные культуры не пострадали. Как природа создает баланс сил для растений, расскажет Юлия Мычка.

В начале недели на поля Могилевской области вновь налетели белые мухи. Чем ниже столбики термометров, тем выше тревога агрономов. Петр Кукшинов изменчивое настроение небесной канцелярии отслеживает минимум 10 раз в день.

Ну вот сейчас посмотрим, как у нас погода. Включаем – солнышко, вероятность осадков 10 %. Мы наблюдаем снег. Как без химии собрать 100 кг зелени в день? Съездили к фермеру в Могилевскую область и узнали секреты Апрельские заморозки на промышленные поля Дашковской опытной станции не повлияли. От этого кусочка земли ждут непростой урожай. Здесь выращивают часть агроинвестиций – элитные семена рапса, которые уже в конце июля продадут хозяйствам по всей республике.

– Вот это здоровое, хорошее растение.

– И морозы, которые прошли, ему нипочем?

– Нет. Я вам скажу, что заморозки у нас когда были? Сегодня было минус 2°C, по-моему, местами по низинам – минус 4°C, вчера были заморозки, но вообще обследовать после заморозков растения нужно.

Ночные заморозки до минус 4-6°C, которые чередуются с положительной температурой днем, для прорастающих в почве семян мало опасны. Например, овес и пшеница выдерживают заморозки до 8-12°C, сахарная свекла – до минус 7°C. Самая теплолюбивая культура – гречиха: для нее даже минус 1°C уже почти смертельная температура. «Придумали привозить в дипломатической почте». Почему советские аграрии охотились за калифорнийскими червями?