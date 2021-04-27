За землёй там выстраиваются очереди. В этом чернобыльском регионе выращивают древесину для Великобритании

Новости Беларуси. Александр Лукашенко определил направления развития чернобыльских регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задачу разработать четкую программу до конца лета глава государства поставил 26 апреля в Брагине во время рабочего совещания с участием руководителей пострадавших регионов. Подробнее в материале Александра Добрияна.

Александр Добриян, корреспондент:

В 1990-е стал вопрос, как использовать земли, зараженные радионуклидами, на которых уже невозможно получать чистую сельхозпродукцию. Было решено садить лес. Только в Ветковском спецлесхозе на протяжении десятилетия ежегодно высаживали более тысячи гектаров. За четверть века деревья выросли. Пришло время проредить посадки.

Для переработки тонкомерной древесины в лесхозе создали новое производство. 14 рабочих мест с зарплатой выше средней по стране.

Владимир Ширин, главный инженер Ветковского спецлесхоза:

Основной вид продукции – это кол окоренный. В год мы выпускаем порядка 1200 кубометров. Продукция очень востребована. Покупатели основные – Польша, Литва, Латвия, Великобритания.

Каждая партия продукции проходит обязательный радиологический контроль. Возвратов еще не было. Выросший уже в постчернобыльское время лес позволил не только нарастить объемы производства лесхоза, но и в целом стал главной экспортной статьей всего района. Свой вклад в экономику региона вносит и малый бизнес. Льготы, предоставленные государством, сделали небольшой райцентр привлекательным для предпринимателей.

Наталья Буракова, заместитель председателя Ветковского райисполкома:

Новые производства организованы небольшие. По деревообработке, по производству швейных различных изделий, по производству мебели, производству тротуарной плитки. На сегодняшний день по итогам работы за первый квартал более 31 % поступлений в районный бюджет обеспечивает наш малый бизнес.

Вовлечение неиспользуемой земли в оборот – еще одна точка роста экономики и благосостояния жителей района. Несмотря на статус пострадавших территорий, сегодня за землей в Ветке выстраиваются в очередь.

Дмитрий Хомяков, руководитель фермерского хозяйства:

Вот это штамбовые растения, это прививки. Первая попытка наша. Нормально, ничего пока. Сейчас подрежем ее, пострижем. Это ива Хакуро Нишики, белый лист.

Дмитрий Хомяков в глубинку приехал 15 лет назад из Гомеля развивать зеленый бизнес. Питомник декоративных растений за это время разросся до 15 гектаров. Миллионы цветов и деревьев растут на месте практически оставленной коренными жителями деревни. В 2021 году фермер рассчитывает в разы увеличить площади. Спрос на туи, липы и самшиты устойчивый. И не только в Беларуси. Соседняя Россия ежегодно ввозит из Европы растений на 60 миллионов долларов. Экспортный потенциал налицо.

Дмитрий Хомяков:

Сейчас мы подались на инвестпроект выделения земли для расширения. Это находится километрах в пяти отсюда. А есть земля, значит, есть работа. Если вот сейчас нам выделяют порядка 75 гектаров, нам на два года этого хватит. Освоим, мы ждем, пока оно растет. Появятся же и другие идеи. У любого района есть перспективы – тут зависит от людей, которые приходят и работают больше.

Создание новых предприятий и рабочих мест в пострадавших регионах – неизменное требование Президента. Эти же акценты и во время недавней поездки на юг страны. Наиболее перспективными видятся именно агропромышленный комплекс и лесная отрасль. Кроме того, газификацию отчасти может заменить электрификация, возможно, на юге страны построят новую железную дорогу, но это должен быть экономически обоснованный проект. На то, чтобы подтянуть регион в ближайшие годы, будут направлены немалые средства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы не решим эту проблему в течение пяти лет, чернобыльскую проблему, не определимся, что мы будем делать в будущем, особенно в эти пять лет на этих землях, никто не решит эту проблему. Боль уйдет, из наших судеб уйдет Чернобыль. Останется ли в жизни, в сердцах и судьбах наших детей и внуков эта боль, сказать трудно. Поэтому, чего бы нам ни стоило, мы должны сделать все, чтобы, возродив эти земли, вдохнуть в них настоящую жизнь. Вот цель моего приезда в эту весну в чернобыльские районы, в этот экологический заповедник в том числе, и в эти регионы.