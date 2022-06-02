«Убедилась, что это не так просто». Екатерина Карстен в свой юбилей рассказала о работе тренером

Новости Беларуси. Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен отмечает 2 июня 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении долгих лет она была главным лицом не только белорусской, но и мировой академической гребли.
Новости Беларуси. Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен отмечает 2 июня 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении долгих лет она была главным лицом не только белорусской, но и мировой академической гребли.
Белоруска 6 раз выигрывала мир, трижды брала Европу и пять раз поднималась на олимпийский пьедестал. Теплые слова поздравлений с юбилеем Екатерине Карстен направил Президент Александр Лукашенко, отметив ее профессиональные и личностные качества.
Чествовали мэтра отечественной гребли в Национальном олимпийском комитете.
Глава НОК Виктор Лукашенко подчеркнул, что прирожденный талант, целеустремленность и труд – отличительная черта Екатерины Карстен. Историю ее главных завоеваний хранит Музей олимпийской славы. Яркие фотографии навеки запечатлели миг триумфа. Ее победы вдохновляют не только гребцов, спортивные достижения – ориентир для всех без исключения белорусских атлетов.
После завершения карьеры Екатерина Карстен не ушла из гребли. Сегодня она старший тренер национальной команды, а в свободное время помогает советом и делом совсем юным академистам из СДЮШОР. Легенда призналась, что спортсменом быть легче, чем тренером.
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка:
Казалось, начну и все сделаю, чтобы хорошо было для гребли. Так не получается, конечно. Я сама убедилась, что это не так просто. Во-первых, тренером работать – для меня проще самой заниматься. Молодежь подрастает, на Кубке Беларуси выигрывали у старших. Надеюсь, что получится.
Воспитанники Карстен имеют двойную мотивацию на успех. Нужно не просто попытаться повторить успехи тренера. Важнее, чтобы ученик превзошел учителя.