«Убедилась, что это не так просто». Екатерина Карстен в свой юбилей рассказала о работе тренером

Новости Беларуси. Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен отмечает 2 июня 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении долгих лет она была главным лицом не только белорусской, но и мировой академической гребли.

Белоруска 6 раз выигрывала мир, трижды брала Европу и пять раз поднималась на олимпийский пьедестал. Теплые слова поздравлений с юбилеем Екатерине Карстен направил Президент Александр Лукашенко, отметив ее профессиональные и личностные качества.

Глава НОК Виктор Лукашенко подчеркнул, что прирожденный талант, целеустремленность и труд – отличительная черта Екатерины Карстен. Историю ее главных завоеваний хранит Музей олимпийской славы. Яркие фотографии навеки запечатлели миг триумфа. Ее победы вдохновляют не только гребцов, спортивные достижения – ориентир для всех без исключения белорусских атлетов.

После завершения карьеры Екатерина Карстен не ушла из гребли. Сегодня она старший тренер национальной команды, а в свободное время помогает советом и делом совсем юным академистам из СДЮШОР. Легенда призналась, что спортсменом быть легче, чем тренером.