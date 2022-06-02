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Православные верующие отмечают праздник Вознесения

02 июня 2022 09:22
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Вознесение Господне. Один из главных христианских праздников всегда приходится на 40-й день после Пасхи, об этом рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Православные верующие отмечают праздник Вознесения-1

Считается, что именно столько времени Иисус провел на земле, после чего вознесся на небо. Когда светлое Облако скрыло Христа, явились два ангела, сказав, что настанет второе пришествие Господа, а вслед за ним – вечная жизнь. В праздник Вознесения важно посетить храм, сегодня священники служат особенные панихиды. Верующие обращаются к Богу с молитвами. Считается, что он слышит все просьбы. По народным традициям, Вознесение Господне – день окончательного перехода в лето.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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