Православные верующие отмечают праздник Вознесения

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Вознесение Господне. Один из главных христианских праздников всегда приходится на 40-й день после Пасхи, об этом рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Считается, что именно столько времени Иисус провел на земле, после чего вознесся на небо. Когда светлое Облако скрыло Христа, явились два ангела, сказав, что настанет второе пришествие Господа, а вслед за ним – вечная жизнь. В праздник Вознесения важно посетить храм, сегодня священники служат особенные панихиды. Верующие обращаются к Богу с молитвами. Считается, что он слышит все просьбы. По народным традициям, Вознесение Господне – день окончательного перехода в лето.