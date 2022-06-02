Можно ли наказывать детей и как установить границы в семье? Советы от многодетной мамы

Всем доброго утра. Добро пожаловать к нам в гости.

Александра Никифорова, психолог, королева красоты, многодетная мама:

Меня зовут Александра, в своем блоге я расскажу, почему не стоит бояться планировать семью, и развею все нелепые мифы касательно семьи и не только. Преступление, наказание. Меня очень часто спрашивают, можно ли наказывать детей и как не избаловать ребенка и научиться говорить ему «нет». Давайте в этом разберемся.

Наказание у большинства взрослых ассоциируется с унижением, физическим воздействием и отвержением. Боится – значит, уважает. Я с этим категорически не согласна, ведь в большинстве случаев за плохим поведением ребенка стоит крик о помощи. Есть хорошее выражение: чем хуже ведет себя ребенок, тем больше он нуждается в нас. Например, родитель может быть излишне авторитарен, возможно, и жесток. Просто не уделяет внимание своему ребенку или откупается через игрушки, покупая его хорошее поведение. Мой дельный совет: не торгуйтесь со своим ребенком, эта стратегия не работает, а ставки только возрастают.

– Какие у нас дома правила?

– Всегда улыбаться. Вести себя хорошо, не кричать.

– А как хорошо? Во-первых, слушать и слышать маму. Когда мама что-то говорит, нужно что сделать? Внимательно выслушать, что мама говорит. Какие еще? Не прыгать, не бегать дома. А где мы прыгаем и бегаем?

– На улице или на спортивных площадках.

– Дай пять, молодец!

Можно ли наказывать ребенка? Если подразумевать побои и крики, то точно нет. Нельзя кричать на ребенка, применять физическую силу, лишать ребенка ужина. Ни в коем случае нельзя унижать его при других людях и игнорировать, в том числе. Если же мы говорим о запретах и установлении границ, то, конечно же, да. Границы устанавливаете вы. Это ваше решение, что можно, а чего нельзя.

Границы должны быть постоянны и неизменны. И не переусердствуйте – ребенок просто перестанет вас слышать. Конечно же, ограничения должны касаться жизни и здоровья вашего ребенка. И не запугивайте, потому что страх не самый лучший способ саморегуляции. Конечно, ваш ребенок может обидеться, расстроиться и даже заплакать. И все, что вам нужно сделать, – это его утешить. И лучше через объятия. Наша задача не унизить ребенка или обидеть его, а чтобы ребенок все понял.