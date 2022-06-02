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Екатерина Карстен празднует 50-летие. Двукратную олимпийскую чемпионку поздравил Александр Лукашенко

02 июня 2022 08:32
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Новости Беларуси. Журналисты называют ее Екатериной Великой. Ведь своим талантом и трудом она вписала немало ярких страниц в спортивную летопись государства. Прославленная белорусская спортсменка – двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен отмечает сегодня 50-летие, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. На протяжении долгих лет она была главным лицом не только белорусской, но и мировой академической гребли.

Екатерина Карстен празднует 50-летие. Двукратную олимпийскую чемпионку поздравил Александр Лукашенко-1

Все титулы и достижения спортсменки едва ли поддаются подсчетам. Только олимпийских наград в ее коллекции пять. Причем две из них – высшего достоинства. Карстен не знала равных в Атланте 1996-м и Сиднее в 2000-м. Кроме того, белоруска шесть раз выигрывала мир и трижды брала Европу. Сегодня спортсменка передает мастерство и колоссальный опыт юным атлетам. Екатерина Карстен – старший тренер национальной сборной по академической гребле. Поздравления с юбилеем олимпийской чемпионке направил Александр Лукашенко.  

Екатерина Карстен празднует 50-летие. Двукратную олимпийскую чемпионку поздравил Александр Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Благодаря таланту, целеустремленности и огромному трудолюбию, скромная девочка из небольшого белорусского села стала настоящей легендой мировой академической гребли, собрав за два десятилетия уникальную коллекцию наград, в том числе два золота Олимпиад. При этом осталась таким же доброжелательным и позитивным человеком, патриотом Беларуси и своей малой родины. Убежден, что и далее вы так же честно будете служить Республике Беларусь, и сделаете все возможное для возрождения победных традиций белорусской академической гребли.  

Президент пожелал Екатерине Карстен крепкого здоровья, счастья и успехов.  

# Белорусские спортсмены # Александр Лукашенко # Фотофакт

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