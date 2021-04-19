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У вас греческие корни? Ольга Политико рассказала о своей фамилии

19 апреля 2021 09:16
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала о своей фамилии.

Ольга Коршун, ведущая:
Мне хочется задать вам тот вопрос, который я всегда хотела вам задать, когда вы еще работали в Палате представителей, встречались со многими журналистами по работе. Откуда фамилия Политико. Это греческие корни?

У вас греческие корни? Ольга Политико рассказала о своей фамилии-1

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
Родственники моего мужа из Украины. Спасибо мужу. Всем советую правильно выбирать себе вторую половину с правильными фамилиями. Это помогает по жизни.

Ольга Коршун:
То есть считается, что фамилия Политико, полученная от мужа, предопределила ваш приход в политику?

У вас греческие корни? Ольга Политико рассказала о своей фамилии-4

Ольга Политико:
Может быть. Во-первых, она быстро запоминается. Во-вторых, сразу идет такая ассоциация, что надо, чтобы деятельность была связана и оправдывала фамилию. Может, это и шутка. Но в каждой шутке только доля шутки, остальное – правда.

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# Предприятия Беларуси # общество # Ольга Коршун # Ольга Политико # Фотофакт

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