У вас греческие корни? Ольга Политико рассказала о своей фамилии

Ольга Коршун, ведущая: Мне хочется задать вам тот вопрос, который я всегда хотела вам задать, когда вы еще работали в Палате представителей, встречались со многими журналистами по работе. Откуда фамилия Политико. Это греческие корни?

Новости Беларуси. Гостья программы « В людях » Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала о своей фамилии.

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Родственники моего мужа из Украины. Спасибо мужу. Всем советую правильно выбирать себе вторую половину с правильными фамилиями. Это помогает по жизни.

Ольга Коршун:

То есть считается, что фамилия Политико, полученная от мужа, предопределила ваш приход в политику?