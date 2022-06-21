«Больше притягивает состоятельных, умных мужчин». Почему женщина с возрастом становится привлекательнее?

Королева красоты и богиня в постели. Каждой женщине присуща сексуальность, которая порой тщательно скрывается представительницами прекрасного пола. А некоторые, наоборот, пользуются своими чарами для обольщения. О том, как раскрыть в себе женскую энергию, заложенную самой природой, в чем ее секрет и что на самом деле привлекает мужчин, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Быть интеллектуальной и внутренне интересной» Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Вы считаете, что сексуальность становится с каждым годом как-то ярче?

Елена Кисель, молодая мама и счастливая жена:

Ярче, да. Юлия Самусенко:

Почему вы так считаете? То есть женщины постарше более привлекательные, уверенные в себе? Елена Кисель:

Они знают, что хотят. Если смотреть на девушку молодую, которая очень симпатичная, даже где-то фамильярно выглядит – на нее можно и приятно смотреть. Но это только на один раз. Когда тебе 35-40, и ты ухоженная, грамотная, умеешь себя правильно подать – это больше притягивает состоятельных, умных мужчин, нежели красивые, молодые девушки. Юлия Самусенко:

Вы знаете, я с вами немножечко не соглашусь. Мне кажется, что дело не в возрасте. Возраст – это всего лишь цифра. То есть девушка и в 25, как вы говорите, может себя правильно подавать, хорошо выглядеть, при этом быть интеллектуальной и внутренне интересной. Дело вовсе не в возрасте. Екатерина, как вы считаете? «Ярче, сексуальнее, красивее»

Екатерина Мартинчик, работает в мужском коллективе:

Я задумалась. Вы знаете, я соглашусь и приведу такой пример: я участвовала в нескольких наших белорусских конкурсах красоты. У нас в одном конкурсе были мисс и миссис, мы все вместе участвовали. То есть девушки молодые и миссис, которые немножко постарше, с детьми. Вы знаете, что нам даже просто со стороны люди говорили, что настолько категория миссис ярче, сексуальнее, красивее. Мы в купальниках выходили – такое у нас было. Я не знаю почему. Может быть, это с опытом приходит. Ты уже знаешь на самом деле, что на себя нужно надеть, более раскрепощенно себя чувствуешь. Есть такое, я соглашусь. «Не надо ничего никому доказывать» Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Александр, вы как считаете, сексуальность присуща какому-то определенному возрасту?