«Больше притягивает состоятельных, умных мужчин». Почему женщина с возрастом становится привлекательнее?
Королева красоты и богиня в постели. Каждой женщине присуща сексуальность, которая порой тщательно скрывается представительницами прекрасного пола. А некоторые, наоборот, пользуются своими чарами для обольщения. О том, как раскрыть в себе женскую энергию, заложенную самой природой, в чем ее секрет и что на самом деле привлекает мужчин, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Быть интеллектуальной и внутренне интересной»
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вы считаете, что сексуальность становится с каждым годом как-то ярче?
Елена Кисель, молодая мама и счастливая жена:
Ярче, да.
Юлия Самусенко:
Почему вы так считаете? То есть женщины постарше более привлекательные, уверенные в себе?
Елена Кисель:
Они знают, что хотят. Если смотреть на девушку молодую, которая очень симпатичная, даже где-то фамильярно выглядит – на нее можно и приятно смотреть. Но это только на один раз. Когда тебе 35-40, и ты ухоженная, грамотная, умеешь себя правильно подать – это больше притягивает состоятельных, умных мужчин, нежели красивые, молодые девушки.
Юлия Самусенко:
Вы знаете, я с вами немножечко не соглашусь. Мне кажется, что дело не в возрасте. Возраст – это всего лишь цифра. То есть девушка и в 25, как вы говорите, может себя правильно подавать, хорошо выглядеть, при этом быть интеллектуальной и внутренне интересной. Дело вовсе не в возрасте. Екатерина, как вы считаете?
«Ярче, сексуальнее, красивее»
Екатерина Мартинчик, работает в мужском коллективе:
Я задумалась. Вы знаете, я соглашусь и приведу такой пример: я участвовала в нескольких наших белорусских конкурсах красоты. У нас в одном конкурсе были мисс и миссис, мы все вместе участвовали. То есть девушки молодые и миссис, которые немножко постарше, с детьми. Вы знаете, что нам даже просто со стороны люди говорили, что настолько категория миссис ярче, сексуальнее, красивее. Мы в купальниках выходили – такое у нас было. Я не знаю почему. Может быть, это с опытом приходит. Ты уже знаешь на самом деле, что на себя нужно надеть, более раскрепощенно себя чувствуешь. Есть такое, я соглашусь.
«Не надо ничего никому доказывать»
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Александр, вы как считаете, сексуальность присуща какому-то определенному возрасту?
Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
Дополню то, что сказали девушки. На самом деле я тоже так считаю из моего опыта и консультаций с клиентками, которые приходят разного возраста. Чисто мое восприятие энергетического фона, который женщина создает – когда она старше, назовем это бальзаковским возрастом, действительно энергетика другая. Я, наверное, для себя сделал вывод – почему. Потому что, во-первых, знаю, чего хочу, куда иду. В большинстве своем, безусловно все индивидуально, если собирательный образ брать. Третье – мне не надо ничего никому доказывать, не надо притворяться, быть кем-то, кем я не являюсь. Зачастую в начале нашего пути развития нам так или иначе приходится это делать. Уже когда ты получил какое-то образование, достиг успехов в карьере – ты из себя уже что-то представляешь и тебе не надо ничего доказывать. Ты есть тот, кто ты есть. Соответственно, ты это транслируешь в мир, и ты настоящий. Это очень сильно привлекает.
«Моя жена должна выглядеть так, чтобы ее все хотели». Надо ли прибегать к пластической хирургии, чтобы прокачать свою сексуальность – подробнее здесь.