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У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»

03 марта 2020 19:37
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К созданию «катюш» подключили несколько предприятий Воронежа: заводы имени Калинина, Ленина, Дзержинского, «Электросигнал». Работали по военному графику – круглые сутки.

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У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»-1

У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»-3

У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»-5

Параллельно развернулось производство установок и снарядов на территории всей страны. А в это время к Воронежу приблизились немцы.

У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»-8

Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
В силу этого обстоятельства немедленно в Воронеже на заводы, производящие военную технику, загоняли полувагоны, автокраны грузили вырванные станки в полувагоны, и вся эта техника была срочно переброшена на голое место. Были поставлены станки, у станков стали подростки на деревянные ящики, потому что мужское население было призвано, а стены у заводов возводились потом в любую погоду. 

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У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»-11

У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»-13

У станков стали подростки, стены возводились потом. Как из Воронежа эвакуировали заводы, на которых выпускались «катюши»-15

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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# Великая Отечественная война # общество # Вероника Гришкова # Фотофакт

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