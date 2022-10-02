У системы государственного допобразования не стоит задача получить прибыль. Кто проводит такие занятия в Беларуси?

Новости Беларуси. Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота – так детский досуг представляла Агния Барто. Сегодня это в двух словах не опишешь. Английский, робототехника, ушу и каратэ – хобби хоть отбавляй, но в таком изобилии легко и потеряться, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. От этого в основном страдают родители, которые не могут определиться с выбором. А иногда больше всех страдает кошелек.

Выбирайте проверенные кружки, советуют педагоги в Центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка». Обязательно пообщайтесь с педагогами, не поленитесь и посетите занятие вместе с ребенком.