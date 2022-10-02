У системы государственного допобразования не стоит задача получить прибыль. Кто проводит такие занятия в Беларуси?
Новости Беларуси. Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота – так детский досуг представляла Агния Барто. Сегодня это в двух словах не опишешь. Английский, робототехника, ушу и каратэ – хобби хоть отбавляй, но в таком изобилии легко и потеряться, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. От этого в основном страдают родители, которые не могут определиться с выбором. А иногда больше всех страдает кошелек.
Выбирайте проверенные кружки, советуют педагоги в Центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска «Зорка». Обязательно пообщайтесь с педагогами, не поленитесь и посетите занятие вместе с ребенком.
Александр Матюшонок, начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:
Сегодня в государственных учреждениях образования кружки и спортивные секции ведут только те специалисты, которые, соответственно, могут и имеют профильное образование. Без образования сегодня в педагогике, в государственных учреждениях образования работать просто невозможно.
Стоимость платных кружков варьируется от направления деятельности, числа участников, затрат на их материально-техническое обеспечение.
Александр Матюшонок:
У государственной системы дополнительного образования не стоит задача на получение прибыли. Здесь в первую очередь у нас воспитание, привитие ребенку определенных навыков. Платных объединений по интересам достаточно немного, и доступная цена. Сегодня в среднем час в платном объединении по интересам стоит от 2 рублей до 40 может быть, если индивидуальное занятие и если это что-то такое, допустим, связано с техническим творчеством, где необходимо материальное обеспечение затратное.
Школьники и учащиеся колледжей смогут ходить в музей бесплатно! Посмотрите, какой аншлаг был в художественном музее.