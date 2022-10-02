Как работает реклама и чем отличаются белорусские покупатели от остальных? Спросили у экспертов

Новости Беларуси. Новые реалии диктуют свои правила. Приходится подстраиваться под действительность и промышленным мастодонтам, которые, казалось бы, в лишней рекламе не нуждаются, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, судя по всему, вскоре в штате некоторых заводов могут появиться СММ-менеджеры, блогеры, инфлюенсеры и тиктокеры. А давно известные бренды проводят переформатирование и выходят на рынок в новом качестве. О маркетинге по-белорусски расскажет наш корреспондент Константин Герцев.

Владислав Корзун, бизнес-коуч, эксперт по маркетингу и продажам:

Можно сделать много товаров и выставить их на продажу. Люди будут смотреть, пробовать и так далее, но, чтобы купили, надо знать волю людей. Чтобы я это купил, этот товар должен решить мою какую-то проблему. Даже если мы говорим о тракторе, этот трактор может работать как в Африке, где жара, так и в Антарктиде в минус 40. И он нигде не сломается, он решит все ваши проблемы. Тогда будет спрос на товар, так с любым товаром. Пусть это будут машины, трактора, одежда, еда и так далее.

Константин Герцев, корреспондент:

Как раз поговорим о продуктах питания – позиция, где белорусы в дополнительной рекламе не нуждаются, по крайней мере мы так привыкли считать. Возьмем куриные ножки в панировке, в какой бы ресторан быстрого питания вы ни зашли, знайте, мясо будет наше, причем от крупнейшего в стране производителя. Он в свое время, заходя на российский рынок, этим фактом решил не афишировать, просто для страны-соседки это давно не показатель, да и конкуренты по полке выпускают в разы больше. Встал вопрос: чем лучше брать, оказалось – качеством, на этот показатель спрос в России никогда не упадет.

Сергей Гладченко, заместитель генерального директора по продажам компании «Серволюкс»:

Российские клиенты, они не столько требовательные, сколько осторожные. Потому что продуктовый шлейф России посложнее. Было много историй с плохими продуктами, продуктами импортными, они очень дешевые. Поэтому российский покупатель, он более внимательный при выборе. Белорусский покупатель более уверенный. Если в магазин попал товар, то качество не поддается сомнению. Здесь все немного по-другому.

Сегодня же реалии таковы: санкционное давление отсеяло потоки импортного, но и перераспределило отечественное. Невиданная ранее конкуренция на российских прилавках: малейшая оплошность – и ты в блэк-листе торговой сети. И даже известный блогер спасательный круг не кинет. Поэтому приходится держать как планку качества, так и линейку гастрономических вкусов.

Владислав Корзун:

В рекламе каждой нужно ставить акцент. Не просто мы что-то показываем, часы, машину, дверь какую-то, холодильник. Нужно всегда ставить мелкие акценты. Показывать что-то конкретное, в большом разрешении, чтобы человеку было интересно. Когда есть акцент, тогда идет спрос.