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Школьники и учащиеся колледжей смогут ходить в музей бесплатно! Посмотрите, какой аншлаг был в художественном музее

02 октября 2022 20:59
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Новости Беларуси. Пока в изостудии прививают азы рисования, ученики Озерицкослободской средней школы наслаждаются шедеврами искусства в Национальном художественном музее. Айвазовский, Шишкин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Насладиться полотнами знаменитых мастеров кисти или узнать страницы истории нашей страны – таких возможностей у подрастающего поколения белорусов теперь еще больше.

Школьники и учащиеся колледжей смогут ходить в музей бесплатно! Посмотрите, какой аншлаг был в художественном музее-1

Министерство культуры и Министерство образования в области музейного дела подписали соглашение. Теперь по предварительной записи каждую последнюю среду месяца школьники и учащиеся колледжей смогут бесплатно посещать постоянные и временные экспозиции. Проект пилотный, но эффект уже очевиден: в стартовый день в залах был аншлаг.

Школьники и учащиеся колледжей смогут ходить в музей бесплатно! Посмотрите, какой аншлаг был в художественном музее-4

Елена Плиндова, студентка Минского финансово-экономического колледжа:
Я бы очень хотела еще посетить музей Великой Отечественной войны, потому что я считаю, что очень важно знать историю своей страны.

Школьники и учащиеся колледжей смогут ходить в музей бесплатно! Посмотрите, какой аншлаг был в художественном музее-7

«Даже имея минимальный бюджет». Прошлись по кружкам в Минске и удивились разнообразию бесплатных занятий. Подробности здесь.

# Государственная политика в области образования # общество # Елена Плиндова # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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