«Это на самом деле эксклюзив». Мерч, сувениры и даже мороженое – где купить фирменные товары от МТЗ?

Новости Беларуси. Новые реалии диктуют свои правила. Приходится подстраиваться под действительность и промышленным мастодонтам, которые, казалось бы, в лишней рекламе не нуждаются, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, судя по всему, вскоре в штате некоторых заводов могут появиться СММ-менеджеры, блогеры, инфлюенсеры и тиктокеры. А давно известные бренды проводят переформатирование и выходят на рынок в новом качестве.

Ставку на продвижение бренда через соцсети давно сделали и на МТЗ. Собственные Telegram, Instagram, YouTube-каналы, но этим уже никого не удивишь. «Belarus Tractors» официально вышел за пределы металлической оболочки. Знакомый силуэт можно увидеть в магазине фирменного мерча и лофтовой кофейне.

Владислав Корзун, бизнес-коуч, эксперт по маркетингу и продажам:

Это уместно, и это нужно развивать. Не должны зацикливаться бизнесы на каком-то одном сегменте. То есть, если есть тракторы, нужно что-то добавлять к ним, чтобы у людей было больше интереса. Если у нас есть 10 сегментов, то человек заинтересуется одним и посмотрит на остальные 9. И что-то себе выберет.

А выбрать есть что: фирменные мороженое и глазированные сырки – продукт, который на заводских прилавках не залеживается. А коллекция одежды давно вышла за рамки презентационных подарков: белоснежные сорочки, кожаные сумки и ремни, поло и бомберы. Кстати, все белорусского производства. Объемы выпуска пока небольшие, но спрос заставляет наращивать темп. Только в нашей программе: новинка «Belarus Tractors» готова горячо ворваться в сезон 2022-2023.

Юлия Огнева, пресс-секретарь Минского тракторного завода:

Коллекцию брендированной одежды, сувениров. Вот это на самом деле эксклюзив, этого еще нет, этого еще никто не видел. Я специально ее надела, чтобы показать нашу зимнюю, осеннюю коллекцию. Это не заводская униформа, это брендированная одежда, которую можно будет купить у нас в магазине после того, как мы вернемся с агросалона. С 4-го по 7-е, буквально уже в октябре можно будет эту коллекцию, где выдает, что это «Belarus Tractors», только вот эта нашивка. Это вполне можно считать повседневной одеждой. Теплой, удобной и качественно сделанной.

Примеров таких маркетинговых ходов в мире предостаточно. Известный бренд «Аэронавтика» начинал с пошива экипировки для итальянских военных, сегодня законодатель моды. Белорусы идут в правильном направлении, о чем говорят цифры продаж: итоговый чек одного дня работы выездного магазина на выставке «Белагро» – 10 тысяч рублей.