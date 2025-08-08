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В турецкой провинции Карабюк вспыхнул лесной пожар

08 августа 2025 06:05
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В турецкой провинции Карабюк вспыхнул лесной пожар. Для его локализации привлечены сотни специалистов, а также десятки пожарных вертолетов и машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В турецкой провинции Карабюк вспыхнул лесной пожар-2

Помогают им добровольцы. Пламя приближается к жилым домам. Пожар начался накануне спустя более чем неделю после локализации предыдущего крупного возгорания в этом же регионе. Отметим, нынешнее лето стало настоящим испытанием для Турции: аномальные жара и засуха стали причиной множества возгораний в экосистемах.

# Природные явления # Пожар

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