В турецкой провинции Карабюк вспыхнул лесной пожар. Для его локализации привлечены сотни специалистов, а также десятки пожарных вертолетов и машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помогают им добровольцы. Пламя приближается к жилым домам. Пожар начался накануне спустя более чем неделю после локализации предыдущего крупного возгорания в этом же регионе. Отметим, нынешнее лето стало настоящим испытанием для Турции: аномальные жара и засуха стали причиной множества возгораний в экосистемах.