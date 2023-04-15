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У православных верующих Великая суббота – последний день перед Пасхой

15 апреля 2023 07:14
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Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Верующие считают его святыней, символизирующей нерукотворный свет Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных верующих Великая суббота – последний день перед Пасхой-1

К встрече этого праздника сегодня, 15 апреля, готовится весь православный мир. Заключительный день перед Пасхой – Великая суббота, как и все время Страстной седмицы, посвящена воспоминаниям о последних часах жизни на земле Иисуса Христа. Уже ближе к полуночи в церквях начнутся торжества Светлого Христова Воскресения. Богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавит владыка Вениамин.

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# Пасха # общество # Фотофакт

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