К встрече этого праздника сегодня, 15 апреля, готовится весь православный мир. Заключительный день перед Пасхой – Великая суббота, как и все время Страстной седмицы, посвящена воспоминаниям о последних часах жизни на земле Иисуса Христа. Уже ближе к полуночи в церквях начнутся торжества Светлого Христова Воскресения. Богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавит владыка Вениамин.

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