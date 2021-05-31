У подножия участники выстроились в фигуру сердца. Что ждёт гостей площадки у Кургана Славы?

Новости Беларуси. На мемориальном комплексе «Курган Славы» стартовал новый проект, посвященный Году народного единства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свои изделия привезли более 200 участников (представители допобразования Минской области).

Среди них – учащиеся колледжей и лицеев, в том числе из Борисова, Смолевичей, Копыля, Слуцка. «Всё, что дети могут делать своими руками». Посмотрите, какой проект будет работать у Кургана Славы всё лето

В воскресенье, 30 мая, площадка продолжила работу. Были интерактивные зоны, посвященные народному творчеству. Для гостей подготовили выставки, мастерские, ярмарки, арт-площадки и концертную программу.

Татьяна Бутько, заведующая отделом Слуцкого центра туризма:

В Слуцком центре туризма разработан маршрут «Случчина в огне», который знакомит учащихся и экскурсантов с историями Великой Отечественной войны. Мы должны сегодня сохранить непрерывающуюся связь поколений, чтобы наши дети знали, помнили и ценили подвиг победителей, отдавших свою жизнь, чтобы было мирное небо и счастливы люди на земле.

Елена Корыткина, директор Центра творчества детей и молодежи«Світанак» (Пуховичский район):

Одна из приоритетных задач центра – это, конечно, патриотическое воспитание наших учащихся, привитие народных традиций, знание наших истоков.