У подножия участники выстроились в фигуру сердца. Что ждёт гостей площадки у Кургана Славы?

Новости Беларуси. На мемориальном комплексе «Курган Славы» стартовал новый проект, посвященный Году народного единства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свои изделия привезли более 200 участников (представители допобразования Минской области).
Новости Беларуси. На мемориальном комплексе «Курган Славы» стартовал новый проект, посвященный Году народного единства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свои изделия привезли более 200 участников (представители допобразования Минской области).
Среди них – учащиеся колледжей и лицеев, в том числе из Борисова, Смолевичей, Копыля, Слуцка.
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В воскресенье, 30 мая, площадка продолжила работу. Были интерактивные зоны, посвященные народному творчеству. Для гостей подготовили выставки, мастерские, ярмарки, арт-площадки и концертную программу.
Татьяна Бутько, заведующая отделом Слуцкого центра туризма:
В Слуцком центре туризма разработан маршрут «Случчина в огне», который знакомит учащихся и экскурсантов с историями Великой Отечественной войны. Мы должны сегодня сохранить непрерывающуюся связь поколений, чтобы наши дети знали, помнили и ценили подвиг победителей, отдавших свою жизнь, чтобы было мирное небо и счастливы люди на земле.
Елена Корыткина, директор Центра творчества детей и молодежи«Світанак» (Пуховичский район):
Одна из приоритетных задач центра – это, конечно, патриотическое воспитание наших учащихся, привитие народных традиций, знание наших истоков.
А объединил всех флешмоб. У подножия Кургана Славы участники проекта выстроились в фигуру сердца. В центре – государственный флаг, символ Беларуси. Тематические экспозиции у мемориала будут работать до сентября.