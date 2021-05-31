«Это очень большие перспективы». О чём мечтает победительница конкурса «Мисс Минщина-2021»?
Новости Беларуси. Первую красавицу Минской области назвали в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ей стала Диана Кулик из Молодечненского района. Всего в финал конкурса «Мисс Минщина-2021» вышли 40 участниц. Их оценивали как профессиональное жюри, так и зрители. Помимо дефиле девушки соревновались в творческих и интеллектуальных конкурсах.
С красавицами области пообщалась Анастасия Кончиц.
Вечерние платья, свет софитов и девушки. Конкурс «Мисс Минщина-2021» собрал красавиц со всех районов области. В отборочных турах участвовали более 400 девушек но в финале оказались только 40 самых-самых. У каждой свой повод выйти на сцену.
Вероника Шатрун, представительница Несвижского района:
Это моя мечта еще с детства. Я помню, как в 2018 году выиграла Маша Василевич, и я подумала: это точно то, что я хочу делать. Я хочу тоже стать Мисс Беларусь.
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