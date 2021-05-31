«Это очень большие перспективы». О чём мечтает победительница конкурса «Мисс Минщина-2021»?

Новости Беларуси. Первую красавицу Минской области назвали в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ей стала Диана Кулик из Молодечненского района. Всего в финал конкурса «Мисс Минщина-2021» вышли 40 участниц. Их оценивали как профессиональное жюри, так и зрители. Помимо дефиле девушки соревновались в творческих и интеллектуальных конкурсах. С красавицами области пообщалась Анастасия Кончиц.

Вечерние платья, свет софитов и девушки. Конкурс «Мисс Минщина-2021» собрал красавиц со всех районов области. В отборочных турах участвовали более 400 девушек но в финале оказались только 40 самых-самых. У каждой свой повод выйти на сцену.