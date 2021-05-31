«Надо соблюдать технологию». Сотрудники СПК рассказали, как правильно заготавливать травы

Новости Беларуси. В хозяйствах Беларуси завершается сев яровых культур и начинается заготовка кормов. Весна 2021 года сложная и дождливая, к первому укосу еще только постепенно приступают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии рассчитывают, что высокопроизводительная кормоуборочная техника поможет произвести укос за две недели. Ведь если в траншеях качественно заготовлен сенаж, силос и сено, значит, у белорусов будут мясо и молоко. Как не только убрать травы, но и сохранить их полезные свойства – расскажет Галина Буро.

Самая ароматная пора – косовица. Задача Ивана Скаржинского – срезать траву на пике спелости не выше семи сантиметров от земли, иначе она не отрастет ко второму укосу. Механизатор Иван Скаржинский с 13 лет по стопам отца, а потому здесь знает каждую кочку. Говорит, уже не терпелось выйти в поле.

Иван Скаржинский, механизатор СПК «Свислочь»:

И на воздухе, и зарплата есть, и все это. А что зимой… Свежескошенную люцерну тут же оформляют в ровные валки. Задача – не пропустить ни одной травинки. Затем стебли измельчают и загружают в машины. Урожай хороший. С первым укосом надо поторопиться, ведь и так нынешняя сложная весна затянула сроки.

Василий Густырь, председатель правления СПК «Свислочь»:

Главное – качество. Убрать травы – это не проблема, техническое обеспечение для нашего хозяйства идеальное. У нас все есть: есть техника, есть кадры, есть топливо, есть финансы, чтобы заплатить людям. Но погоду мы установить не можем. Поэтому будем выбирать каждый погожий час для того, чтобы убрать травы.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В текущем году нам нужно будет заготовить 9 миллионов 700 тысяч тонн кормовых единиц. По первому укосу более 1 миллиона 300 тысяч гектаров мы уберем многолетних трав на пашнях, на улучшенных сенокосах и пастбищах. Соответственно, еще практически около миллиона у нас будет еще кукурузы.

Дальше закладка в сенажную траншею. Крайне важно все сделать правильно, чтобы сенаж весь год хранился свежим и ароматным. Часть травы цельными стеблями закатывают в стрейч-пленку, такой корм будет как конфета для коровы.

Алексей Позняк, главный ветеринарный врач СПК «Свислочь»:

Надо соблюдать технологию, которая включает в себя несколько несложных правил – это уборка растений в оптимальные фазы вегетации, закладка траншеи с соблюдением технологии, трамбовка, применение консервантов для предотвращения порчи корма, укрытие способом конверта. И в последующем правильная выемка корма для его сохранности уже после созревания. И да, к молочным рекам только через питательный корм.

Галина Буро, корреспондент:

Прямо с поля на ферму. Богатые белком травы – то, что надо для здорового питания коров. А еще в рацион добавляют минеральные и другие полезные вещества. Именно за такое вкусное меню буренки щедро благодарят литрами парного молока.