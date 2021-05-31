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​Мария Захарова о посадке самолёта Ryanair в Берлине: никто не требует международного расследования? Может ли такое быть

31 мая 2021 14:32
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Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси призывают зарубежных коллег оценивать события, развивающиеся вокруг нашей страны, объективно и справедливо. Об этом 31 мая заявили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Мария Захарова о посадке самолёта Ryanair в Берлине: никто не требует международного расследования? Может ли такое быть-1

Поводом стала оценка произошедшего в небе над Беларусью и Германией. Депутат Марина Ленчевская подчеркнула: к аналогичным случаям вынужденной посадки самолетов сейчас применяется принцип двойных стандартов. При этом ситуацию с возможным минированием авиасудна в небе над Берлином умышленно замалчивают иностранные СМИ.

Марина Ленчевская: лайнер Ryanair приземлился в Берлине, и западные СМИ подали эту информацию как рядовую. Это двойные стандарты

Несимметричная реакция Европы на авиаинциденты вызвала недоумение экспертов и дипломатов. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Своим мнением делятся и белорусские политологи (читайте здесь).

​Мария Захарова о посадке самолёта Ryanair в Берлине: никто не требует международного расследования? Может ли такое быть-4

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, ЭтоДругое.

Стало известно, что сообщение о бомбе на борту летевшего в Краков самолета расследует польская полиция. Преступнику грозит до 8 лет лишения свободы. Других подробностей пресс-служба краковской полиции не раскрывает.

# Самолет # общество # Мария Захарова # Фотофакт

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