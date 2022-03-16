Семейное право и даже криминалистика. Рассказываем о юридической клинике в БГУ, которую создали студенты

Схлестнуться в правовой дуэли, познакомиться с законодательными основами государства и, наконец, сформировать гражданскую ответственность. Юридическая клиника БГУ дает шанс школьникам со всей страны подружиться с законом в игровой форме. Инициаторы уникального проекта – студенты университета.

Валерия Ломако, руководитель проекта «Право на каждый день»:

Направление делится на два типа. Это «Мозголовля» и квесты. Для них мы разрабатываем правовые вопросы, например, с какого возраста вы можете начать трудовую деятельность или с какого возраста вы можете вступить в брак. Разбиваем их на команды, и они соревнуются в своих правовых знаниях. Но одними правовыми квизами сыт не будешь. Квесты на юридическую тематику – вот настоящая изюминка.

Алина Кажевко, студент-консультант юридической клиники БГУ:

Твое – мое. То есть мы, например, распределяли имущество между супругом и супругой. На основе семейного права мы вовлекаем учеников, чтобы они разбирались в этом. Осматривали, например, место происшествия. Это идет криминалистика, изучение следственных действий на принципах уголовно-процессуального законодательства.

Спрос рождает предложение. Неподдельный интерес ребят к правовым турнирам позволил студентам расширить географию своей деятельности. Так, в 2021 году создатели проекта впервые посетили северную столицу Беларуси Витебск.

Валерия Снарова, студент-консультант юридической клиники БГУ:

Я увидела столько горящих, сверкающих глаз, которые явно проявили желание и, возможно, попробовали бы себя в дальнейшем в качестве юриста. 5 марта снова было проведено мероприятие на базе 33-й школы Витебска. Были приглашены шесть школ Первомайского района, и там сразились лучшие из лучших. Это были и гимназии, и средние школы.

Диана Крыльцова, студент-консультант юридической клиники БГУ:

Мы рассказываем про нашу студенческую жизнь, стараемся рассказать про экзамены, про то, что это все не так страшно, как кажется. Стараемся объяснить, что юрист – это не только скучная, обыденная профессия с бумажками, а что это может быть действительно интересно.

Живое общение, азарт и дух соревнований в ходе правовых турниров не оставляют равнодушным никого. В плюсе остается не только ученик, но и студент в роли учителя.