Опрашивают даже малолетних детей. Сотрудничает ли СК Польши с Беларусью?

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

По линии следственных ведомств Беларуси и Польши есть какое-то взаимопонимание? Приведу пример: Дуда заявил вчера вечером, что не было никакой смерти полуторагодовалого мальчика, это все придумали журналисты. А то, что нашими пограничниками фиксируются факты, когда мать с ребенком переходят на территорию Польши, а потом мать возвращают в Беларусь, стоит истошный крик, это фиксируется, это видно. Эта информация идет по обмену? Раньше же было так.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Следственным комитетом однозначно в порядке оказания правовой помощи будут направляться на сопредельную территорию запросы, это будет однозначно в уголовном деле, эти все ответы. Надеемся, что они придут. Потому что мы фактическую информацию будем направлять. Обмен всегда присутствует. Надеемся, что какой-то отклик будет с сопредельной стороны. Никто не отменял оказания международной помощи. Поручения, которые приходят к нам, исполняем. Но нам бы хотелось, чтобы те поручения, которые приходили на сопредельную сторону, тоже исполнялись. Однозначно, что вся видеоинформация, которая существует вокруг тех нарушений и преступлений с польской стороны, зафиксирована. Не только теми телефонами, на которые беженцы снимали. Оно зафиксировано в том числе теми стационарными видеокамерами, которые находятся на пункте пропуска. Кирилл Казаков:

Сколько человек опросили? Я знаю, что каждого пострадавшего описывали документально и писали на видеокамеру. Срок давности этих преступлений?

Сергей Кабакович:

Затруднительно сказать по сроку давности, но он будет достаточно длительным. Практически без срока давности, потому что это преступление против безопасности человечества. В любом случае мы возвращаемся к тому, что мы фиксируем на месте. Во-первых, мы фиксируем травмы, которые были нанесены беженцам. Сегодня председатель Следственного комитета, находясь на месте, акцентировал этот момент. Вот показывают допросы, в том числе малолетних детей, их больше 20 человек. Например, одной девочке год исполнился только в октябре. Понятно, что она не объяснит. Пришли родители, плохо, медики зафиксировали воздействие этих токсичных веществ по малолетнему ребенку. Более 130 человек мы признали потерпевшими по уголовному делу. Эта работа не останавливается, следователи там работают уже шестые сутки фактически в круглосуточном режиме. Порядка 50 человек там находится. Опрашиваются, допрашиваются, взаимодействие с медиками в этот момент, взаимодействие с Госкомитетом судебных экспертиз. А дальнейшие моменты покажут экспертные исследования, какие травмы присутствовали. Там начиная от побоев. Причем побоев с сопредельной стороны. Их же выталкивают, когда они пытаются прорваться на ту сторону. Мы получаем людей с переломанными ребрами.

Кирилл Казаков:

Сегодняшняя последняя информация пограничников: 12 человек силой вернули на территорию Брестской области, два человека с переломами, мужчина с переломом ноги. По его рассказам, ситуация происходила в глубине Польши. Их избили там, привезли и выбросили за несколько десятков километров обратно в Беларусь.