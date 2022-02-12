У неё была опухоль, а хозяин выкинул на улицу. История этой собаки из приюта никого не оставит равнодушным

Новости Беларуси. Такой радостный лай каждый день встречается смену волонтеров. К этому моменту обитатели приюта проголодались и соскучились по общению и ласке. Частный мини-приют создали около 15 лет назад своими силами несколько волонтеров. Поначалу спасенных собак селили просто в деревенском доме под Минском. Потом подключились те, кто переживал за судьбу животных. Архитектор бесплатно сделала проект. Неравнодушные люди жертвовали на строительство. Так и появился «Домик собачьей надежды», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Сегодня это хутор в 50-ти километрах от столицы, где у подопечных приюта просторные теплые вольеры. Из каждого выход на улицу и своя «придомовая» территория, есть также место для общего выгула и занятий, кухня, помещение для волонтеров. Условия санаторные по сравнению с тем, что пришлось пережить этим созданиям, прежде чем попасть сюда.

Полина Панько, зооволонтер:

У нее был хозяин. У Белочки была опухоль. И хозяин решил, что лучший вариант – это не лечить ее, а выкинуть. А опухоль часто из доброкачественной перерастает в злокачественную. И вот поскольку Белочке не был оказан своевременный уход, она заболела онкологией. У нас было, по-моему, 2 химиотерапии, сейчас она выздоровела. Все хорошо. Ее нашла наш волонтер, выходила, она жила на передержке. И когда освободилось место в приюте, Белочка приехала. Это та собака, которая прям максимально преданная. Ей все равно на все, кроме человека. Вот она будет лежать, да, вот подтверждает. Ей важно, чтобы с ней были рядом. Очень удивительно, как она тянется после того предательства, потому что ее реально просто взяли и выкинули на улицу больную.

Своих подопечных волонтеры всячески стараются окружить заботой и теплом. Каждый день в любую погоду они едут сюда ухаживать за своими четверолапыми друзьями. Таких добровольцев больше 30 человек.

София Зарапина, зооволонтер:

Моя волонтерская деятельность началась год назад. Планировала я начать давно, но не знала, с чего, потому что знакомых у меня в этой области не было. И тут же выручили социальные сети. Я начала искать, как можно помогать животным. И вышла на наш приют «Домик собачьей надежды». Я помню, как я первый раз сюда приехала, не совсем понимая, куда я еду, что да как здесь будет происходить, что вообще будет от меня требоваться и с планами на то, что это будет пару раз в месяц. А теперь все так закрутилось, что я в принципе не вижу свою жизнь без этого дела, потому что это вообще огромная и неотъемлемая часть ее. И теперь в любой свой выходной, когда у меня есть несколько свободных часов, я сразу сюда, сразу к ним, к нашим вот этим подопечным. Полина Панько:

Я в целом с детства любила собак и мне было очень больно, когда я встречала на улице бесхозную, но, к сожалению, не знала, как им помочь. И я давно была подписана на все соцсети, решила приехать, посмотреть, попробовать, вот уже езжу очень давно. И как-то тоже любой выходной не представляю уже без этих оболтусов.

София Зарапина:

У нас здесь у каждого индивидуальные мерки, кто сколько ест, кто какой корм ест, на данный момент, конечно, мы кормим всех одним, потому что зима, а обычно у нас разные корма для разных собак. Миски у нас все подписаны, также кто не ест просто, кормим консервами. И у нас есть лист назначений, это таблетки и лекарства, которые мы даем нашим собакам.

Многие собачки боязливые, их доверие сложно заслужить. Но при этом все они нуждаются в человеке. Неимоверно ласковый Бисквит будет изо всех сил обнимать лапами, чтобы вы подольше его гладили. Белочка даже забудет про еду. А большой, как медведь Балу, но очень дружелюбный Миша – с надеждой провожать вас взглядом.