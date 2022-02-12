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Умерла российская актриса Зинаида Кириенко. Президент Беларуси направил соболезнования

12 февраля 2022 13:30
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12 февраля стало известно о смерти советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она умерла в возрасте 88 лет.  

Умерла российская актриса Зинаида Кириенко. Президент Беларуси направил соболезнования -1

Всего за годы карьеры Кириенко снялась более чем в 30-ти фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принесла роль Натальи в фильме «Тихий Дон». Соболезнование родным и близким Зинаиды Кириенко направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что необыкновенная и искренняя игра актрисы восхищала и покоряла публику глубиной и силой характера. «Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», – отметил глава государства.  

# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Зинаида Кириенко # Фотофакт

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