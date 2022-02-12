Учится в медколледже и любит петь. Поговорили с девушкой, которая знает, как всё успеть
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с Татьяной. Она студентка Минского государственного медицинского колледжа и очень талантливая девушка. На каком отделении ты учишься?
Татьяна Шепелевич, студентка Минского государственного медицинского колледжа, активистка БРСМ:
Я сейчас учусь на первом курсе, медико-диагностическое дело. Вот как раз готовлю домашнее задание на завтра, рассматриваю препараты под микроскопом.
Стюша Тайм:
Как ты выбрала медицину?
Татьяна Шепелевич:
Медицина пришла ко мне очень неожиданно. Я безумно люблю бьюти-сферу и подумала, что медицина – это самое близкое направление.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты родом из Бобруйска.
Татьяна Шепелевич:
Да, все верно.
Стюша Тайм:
У вас есть там центр дополнительного образования детей и молодежи, где ты ведешь свою рубрику. Расскажи про это.
Татьяна Шепелевич:
Да, я вела рубрику в прошлом году. Все началось с 11 класса. Мне предложили рассказать про культурные новости нашего города. Я с удовольствием согласилась.
Стюша Тайм:
Можно мне тоже посмотреть? Что мы будем смотреть?
Татьяна Шепелевич:
Препарат.
Стюша Тайм:
Да, интересно. Сложно учиться?
Татьяна Шепелевич:
Время от времени. Конечно, это же мед. Всегда бывают трудности.
Стюша Тайм:
Я знаю, что несмотря на сложную учебу, ты успеваешь еще и петь.
Татьяна Шепелевич:
Да, успеваю. У меня в родном городе я воспитанница заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, образцово-эстрадной студии «Росы». Я туда хожу с пятого класса. Это история длиною в жизнь. Мы с этим коллективом прошли многое. Мы участвуем в международных конкурсах, ездим в разные страны. Песни у нас совершенно разные, в основном эстраду мы поем. Клипы мы снимали и ко Дню города, и ко Дню Победы, благодарность врачам, когда у нас началась волна коронавируса. Мы тогда сняли клип и поблагодарили всех врачей от всего сердца.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты еще активистка БРСМ. Расскажи, с чего начинался твой путь в этой организации?
Татьяна Шепелевич:
Путь в этой организации я начала еще со школы. Тогда мне предложили вступить в эту организацию, я согласилась. Со временем, став чуть-чуть старше, я стала секретарем БРСМ в школе. Придя в колледж, я также продолжила этот путь секретаря.
Стюша Тайм:
Какие проекты ведете?
Татьяна Шепелевич:
Совсем недавно мы сняли проект «Твой Минск», где мы рассказывали про сферу нашу БРСМ, чем мы занимаемся, какие у нас мероприятия проходят.
Стюша Тайм:
Чего бы ты хотела пожелать нашим телезрителям?
Татьяна Шепелевич:
Я хотела бы пожелать как будущий медик здоровья, берегите себя и своих близких. Молодежи желаю идти вперед, никогда не останавливаться на достигнутом, цели, цели и еще раз цели.