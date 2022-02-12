Учится в медколледже и любит петь. Поговорили с девушкой, которая знает, как всё успеть

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с Татьяной. Она студентка Минского государственного медицинского колледжа и очень талантливая девушка. На каком отделении ты учишься? Татьяна Шепелевич, студентка Минского государственного медицинского колледжа, активистка БРСМ:

Я сейчас учусь на первом курсе, медико-диагностическое дело. Вот как раз готовлю домашнее задание на завтра, рассматриваю препараты под микроскопом. Стюша Тайм:

Как ты выбрала медицину? Татьяна Шепелевич:

Медицина пришла ко мне очень неожиданно. Я безумно люблю бьюти-сферу и подумала, что медицина – это самое близкое направление. Стюша Тайм:

Я знаю, что ты родом из Бобруйска.

Татьяна Шепелевич:

Да, все верно. Стюша Тайм:

У вас есть там центр дополнительного образования детей и молодежи, где ты ведешь свою рубрику. Расскажи про это. Татьяна Шепелевич:

Да, я вела рубрику в прошлом году. Все началось с 11 класса. Мне предложили рассказать про культурные новости нашего города. Я с удовольствием согласилась. Стюша Тайм:

Можно мне тоже посмотреть? Что мы будем смотреть? Татьяна Шепелевич:

Препарат. Стюша Тайм:

Да, интересно. Сложно учиться? Татьяна Шепелевич:

Время от времени. Конечно, это же мед. Всегда бывают трудности.

Стюша Тайм:

Я знаю, что несмотря на сложную учебу, ты успеваешь еще и петь. Татьяна Шепелевич:

Да, успеваю. У меня в родном городе я воспитанница заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, образцово-эстрадной студии «Росы». Я туда хожу с пятого класса. Это история длиною в жизнь. Мы с этим коллективом прошли многое. Мы участвуем в международных конкурсах, ездим в разные страны. Песни у нас совершенно разные, в основном эстраду мы поем. Клипы мы снимали и ко Дню города, и ко Дню Победы, благодарность врачам, когда у нас началась волна коронавируса. Мы тогда сняли клип и поблагодарили всех врачей от всего сердца. Стюша Тайм:

Я знаю, что ты еще активистка БРСМ. Расскажи, с чего начинался твой путь в этой организации? Татьяна Шепелевич:

Путь в этой организации я начала еще со школы. Тогда мне предложили вступить в эту организацию, я согласилась. Со временем, став чуть-чуть старше, я стала секретарем БРСМ в школе. Придя в колледж, я также продолжила этот путь секретаря. Стюша Тайм:

Какие проекты ведете?