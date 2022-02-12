Прямой эфир

Волонтёры открыли кошачий приют. За 3 года пристроить удалось около 70 животных

12 февраля 2022 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Такой радостный лай каждый день встречает смену волонтеров. К этому моменту обитатели приюта проголодались и соскучились по общению и ласке. Частный мини-приют создали около 15 лет назад своими силами несколько волонтеров. Поначалу спасенных собак селили просто в деревенском доме под Минском. Потом подключились те, кто переживал за судьбу животных. Архитектор бесплатно сделала проект. Неравнодушные люди жертвовали на строительство. Так и появился «Домик собачьей надежды», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.  

Еще одна история о невероятной доброте. На этот раз вместе с Александрой мы приехали туда, где помогают бездомным котам.  

С первого взгляда на этот просторный зал с лежанками и когтеточками сложно поверить, что под нами складские помещения, а в этой комнате раньше был офис. Это фирма, владельцы которой однажды решили, что ради котиков можно и потесниться.  

Волонтёры открыли кошачий приют. За 3 года пристроить удалось около 70 животных-1

Александра Якусик, зооволонтер:  
Началось с одной кошечки, я говорю, что надо спасти, организовать. Мы искали передержку, но она решила, что давай попробуем у меня в архиве, поставим большую клетку. Огромную, куда влезает лоток, миски, немаленькая, как у всех в понимании. И давай попробуем оттуда пристроить. Все получилось.  

Теперь здесь полноценный кошачий приют. За три года пристроить удалось около 70 котов. Но вот величавая Дуся, с которой и началась история этого необычного кошкиного дома, все еще ждет шанса стать домашней. Зеленоглазая Лиана еще совсем малышка, в свои полгода полна грации и достоинства. Воспитанная и аккуратная. Самое время – познакомиться с будущим любящим хозяином. Ну, а Лютик приехал сюда в день нашей съемки. Спасать котенка из подвала владельцы этого приюта поехали за 150 километров. Из скромности они пожелали остаться инкогнито.  

Волонтёры открыли кошачий приют. За 3 года пристроить удалось около 70 животных-4

Александра Якусик:  
Сделали мини-приют частный, там оборудовали все для котов. То есть изначально у нас там здоровые котики, которые отсидели карантин, которые обработаны, привиты. Мы туда поселяем, там до пяти котов максимум. Чтобы коту было свободно и без стеснения. Когда переполнено, тоже не есть хорошо.  

Кому-то из кошек нужно временно побыть на карантине. Так что они здесь повсюду. На вахте, на складе, в офисах, в душевой. Мы ни на чем не настаиваем, но, кажется, большинство бизнесменов и руководителей предприятий просто не догадываются, что такое замурчательное соседство и работникам, и посетителям только в радость. Не даром два кота из приюта жили прямо в приемной у рижского мэра.  

Волонтёры открыли кошачий приют. За 3 года пристроить удалось около 70 животных-7

Все герои нашей программы будут очень рады обрести настоящий дом. Сколько надежды в этих глазах, готовых быть преданными своему человеку. Ведь возможно, что прямо сейчас через экран они смотрят на своего будущего любимого хозяина.  

Читайте также:  

Теперь они не умеют доверять людям. Над этими животными издевались хозяева, сейчас они в приюте  

«У меня в один момент было 13 собак». Эти волонтеры часто спасают бездомных животных  

У нее была опухоль, а хозяин выкинул на улицу. История этой собаки из приюта никого не оставит равнодушным  

# Бездомные животные # общество # Александра Якусик # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Реконструкция танка Т-50 велась по оригинальным чертежам и фотографиям. Его можно увидеть на «Линии Сталина»
12 февраля 2022 15:14

Реконструкция танка Т-50 велась по оригинальным чертежам и фотографиям. Его можно увидеть на «Линии Сталина»

«У меня в один момент было 13 собак». Эти волонтёры часто спасают бездомных животных
12 февраля 2022 15:07

«У меня в один момент было 13 собак». Эти волонтёры часто спасают бездомных животных

Олег Гайдукевич: все, кто хочет высказаться, говорите, потому что можно иметь разные взгляды, но страна одна
12 февраля 2022 14:35

Олег Гайдукевич: все, кто хочет высказаться, говорите, потому что можно иметь разные взгляды, но страна одна