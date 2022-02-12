Волонтёры открыли кошачий приют. За 3 года пристроить удалось около 70 животных

Новости Беларуси. Такой радостный лай каждый день встречает смену волонтеров. К этому моменту обитатели приюта проголодались и соскучились по общению и ласке. Частный мини-приют создали около 15 лет назад своими силами несколько волонтеров. Поначалу спасенных собак селили просто в деревенском доме под Минском. Потом подключились те, кто переживал за судьбу животных. Архитектор бесплатно сделала проект. Неравнодушные люди жертвовали на строительство. Так и появился «Домик собачьей надежды», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Еще одна история о невероятной доброте. На этот раз вместе с Александрой мы приехали туда, где помогают бездомным котам. С первого взгляда на этот просторный зал с лежанками и когтеточками сложно поверить, что под нами складские помещения, а в этой комнате раньше был офис. Это фирма, владельцы которой однажды решили, что ради котиков можно и потесниться.

Александра Якусик, зооволонтер:

Началось с одной кошечки, я говорю, что надо спасти, организовать. Мы искали передержку, но она решила, что давай попробуем у меня в архиве, поставим большую клетку. Огромную, куда влезает лоток, миски, немаленькая, как у всех в понимании. И давай попробуем оттуда пристроить. Все получилось. Теперь здесь полноценный кошачий приют. За три года пристроить удалось около 70 котов. Но вот величавая Дуся, с которой и началась история этого необычного кошкиного дома, все еще ждет шанса стать домашней. Зеленоглазая Лиана еще совсем малышка, в свои полгода полна грации и достоинства. Воспитанная и аккуратная. Самое время – познакомиться с будущим любящим хозяином. Ну, а Лютик приехал сюда в день нашей съемки. Спасать котенка из подвала владельцы этого приюта поехали за 150 километров. Из скромности они пожелали остаться инкогнито.