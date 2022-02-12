«У меня в один момент было 13 собак». Эти волонтёры часто спасают бездомных животных

Новости Беларуси. Такой радостный лай каждый день встречает смену волонтеров. К этому моменту обитатели приюта проголодались и соскучились по общению и ласке. Частный мини-приют создали около 15 лет назад своими силами несколько волонтеров. Поначалу спасенных собак селили просто в деревенском доме под Минском. Потом подключились те, кто переживал за судьбу животных. Архитектор бесплатно сделала проект. Неравнодушные люди жертвовали на строительство. Так и появился «Домик собачьей надежды», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы приехали в гости в семью, где кроме своих собак, вот как этот замечательный алабай Тайсон, на передержке постоянно еще несколько питомцев. Так что попробуем узнать, каково это, когда помощь животным становится образом жизни.

Алеся Самоховец, зооволонтер:

С детства я очень сильно любила собак, поэтому у меня постоянно были собачки, с улицы постоянно подбирали собачек, пристраивали. И потом со временем так сложилось, что были свои три, один у нас ушел и после этого стали брать собак с улицы, с Гурского, как раз переехали в дом, здесь больше возможностей взять кого-то, помочь найти ему семью. И вот до сих пор собираем с улиц, с возможных всяких мест, мимо не проходим и находим им новую семью, где они будут в доме, в любви, в заботе. Мимо проходить сложно как-то, не получается. Сейчас в доме семь собак. Среди счастливых хвостиков два своих лабрадора и уже знакомый нам невозмутимый Тайсон. Остальные живут в семье Алеси в ожидании постоянного дома. Как, например, ушастая симпатяжка Мамба. Алеся Самоховец:

Мамба – это наш спасеныш. Бегала полгода в Светлогорске. Бегала по улицам, ее волонтеры там стерилизовали и отправили жить на пилораму, чтоб хоть как-то приглядывали за ней, пока она найдет дом. И мы с Сашей посовещались и решили, что мы возьмем ее под свою опеку и будем пристраивать уже в Минске, так как она там бегала по улицам, соответственно, много опасностей. И машины, и отстрелы, так как у них даже нет пункта временного содержания. И к нам Мамба удачно приехала из Светлогорска, обосновалась, в течение уже двух лет ищет семью. Собака полностью социальная, без агрессии. Со всеми дружит, гуляет, хорошо ходит на поводке, к детям изумительно. Очень собака интеллектуально развита, очень умная собака, очень по интеллекту. Можно сказать, что среди всех это самый умный пес.

В отличие от суперфотогеничной Мамбы Джес и Майка позировать не хотят. Укромный уголок под лестницей – их любимое место. Только тут и чувствуют себя в безопасности. Алеся Самоховец:

И когда свои, она кушать не боится, она вылезает всегда, сидит на диванах, спит она тоже на диванах. Она здесь не обитает вообще, только если приходят люди, которых она не знает. Она тогда боится и прячется под лестницу. Прежде чем подружиться с ними, придется запастись терпением. Новых людей они опасаются. Еще бы, ведь однажды их предали. Джес Алеся забрала из приюта на Гурского, а позже и ее сестричку Майку. Думали, на пару недель, пока не удастся пристроить. Оказалось, на два года. За это время ценой ежедневной ласки и внимания собачки стали гораздо общительнее. И, в принципе, готовы попасть в свои добрые руки. Яна Шипко:

Есть же вероятность, что не найдется новый хозяин, вы морально готовы, что они у вас останутся? Алеся Самоховец:

Морально на данный момент, даже с учетом дикости беленькой и рыженькой, я отлично понимаю, что вполне вероятно, что эти собаки могут никуда не уехать. Я их не выкину, они будут жить у меня, что делать. Это уже называется: несите до конца. Либо бери, либо не бери. Отказаться – это как выйти на ходу из того же поезда. То есть поезжай уже до конечной станции. Александра еще со школы начала приходить в минский приют на Гурского. Стремилась помочь животным с горькой участью уехать оттуда в счастливую жизнь. Сейчас у нее группы помощи в соцсетях и такие добровольные помощники, как Алеся. Для которых зооволонтерство – образ жизни.

Алеся Самоховец:

Девочка пост написала, что где-то сидит возле дороги собака полулысая, и она нуждается в помощи. Так это обычно и происходит. Ради поиска Дэв девушки бросили все свои дела. Операция по спасению собаки растянулась на полночи. Оказалось, что бедняжка еще и больна. Конечно, бросить ее уже не могли. Алеся Самоховец:

Это аллергия, атопический дерматит в запущенной форме. Ее надо было обрабатывать несколько раз в день, помимо таблеток постоянные обработки, постоянное мытье. Мы уже даже стали выходить на российских врачей, у нас она вся разодранная такими кровавыми ранами. Хвост до крови разодран, спина. И мы лечим ее с августа, с того момента, как мы ее нашли. Конечно, помогать лучше делом. Но волонтеры говорят, что даже один репост может изменить судьбу несчастного животного.

Алеся Самоховец:

Есть смысл делиться, это всегда что-то дает. Вот даже недавний случай, на заправке была маленькая собачка, я всех забрать не могу, я не резиновая. Саша тогда ехала с одной нашей собакой кураторской, я как раз приехала домой, сказала, что там маленькая собачка, я пока не взяла, но надо что-то с ней делать. В тот момент я ее хотя бы сфотографировала на заправке и дала объявление в Instagram, что маленькая собачка на заправке. И мне позвонила женщина, которая была готова забрать ее на передержку. Всегда принято думать, что волонтеры обязаны забрать, потому что бывало, что люди звонят и говорят: а возьмите.