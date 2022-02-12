Теперь они не умеют доверять людям. Над этими животными издевались хозяева, сейчас они в приюте
Новости Беларуси. Такой радостный лай каждый день встречает смену волонтеров. К этому моменту обитатели приюта проголодались и соскучились по общению и ласке. Частный мини-приют создали около 15 лет назад своими силами несколько волонтеров. Поначалу спасенных собак селили просто в деревенском доме под Минском. Потом подключились те, кто переживал за судьбу животных. Архитектор бесплатно сделала проект. Неравнодушные люди жертвовали на строительство. Так и появился «Домик собачьей надежды», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Бархат один из старожилов приюта. Даже в самом имени нежность. Он и есть ласковый, послушный и благородный. Видно, берут свое крови немецкой овчарки. Хозяева оставили его одного в дачном поселке. Старые раны отзываются, и Бархат осторожничает с новыми людьми. Но несмотря на отсутствие одного глазика, он отлично ориентируется и все чувствует. Волонтерам в радость, когда удается заслужить доверие этого красавца.
София Зарапина, зооволонтер:
Его нашли щенком. Его просто выбросили, он был маленьким и бегал. Ему приходилось выживать в тяжелых условиях. Именно из-за этого, что его обижали люди, он сейчас очень холодный мальчик. Но мы учим его доверять, наши волонтеры учат его доверять, и он уже все больше и больше доверяет людям. Конечно, чтобы растопить его сердце, нужно найти подход. Но мы очень надеемся, что вскоре Бархат найдет своего того самого единственного и любимого хозяина. Даже овчарка, не овчарка, его просто выбросили, не посмотрели на то, породистый он или нет. Он очень боится выстрелов, видимо, в него стреляли, как он потерял глазик, мы тоже не знаем. Вот он уже доверяет, позволяет себя жалеть, обнимать. Конечно, он не совсем подпускает к себе новых людей, но если человек заслужит его доверие, то это будет самый верный и преданный пес.
Как истинный джентльмен Бархат взял под опеку девочку Леди. Эта изящная молоденькая собачка очень боится незнакомцев. Особенно мужчин. Возможно, досталось в свое время от представителей сильного пола беззащитному существу.
Полина Панько, зооволонтер:
Леди забрали щенком люди домой к себе в квартиру. Но, к сожалению, не занимались ее воспитанием, как это можно заметить. А собака выросла, соответственно, игнорировать ее какие-то потребности нельзя было, а она их просто не умела правильно высказывать из-за отсутствия должного воспитания. Люди поняли, что гораздо больше проблем от собаки, она очень пугливая, и решили вернуть ее в приют. Хотя, казалось бы, год прошел. Но, видимо, любви не случилось. И вот она ищет дом. Ее можно перевоспитать. Она очень хорошая.
Некоторые собаки все еще вздрагивают от прикосновений. Непросто им понять, что сейчас им ничего не угрожает. Социализировать своих подопечных – одна из главных задач волонтеров. С ними играют, занимаются, дарят заботу и нежность. И вот даже такая стесняшка как Шерри со временем готова протянуть лапку навстречу добру. Постоянно в Домике собачьей надежды находятся около 20 собак. Все разные. Игривые и спокойные. Любопытные и скромные.
Полина Панько:
Грея забрали из Колодищ. Там расформировывали стаю собак. Некоторые там так и остались, не все хотели ехать. Но Грей первым запрыгнул в машину и сказал: «Все, я еду в новый дом». Он охранник у нас, но он очень ласковый мальчик.
Есть тут и уличные собаки, есть те, кто еще щенятами попал в приют на Гурского и другой жизни не знает, а есть и домашние. Их бывшие хозяева наигрались и просто отказались от верного друга, не думая о дальнейшей судьбе существа, за которого когда-то брали ответственность.
София Зарапина:
Он у нас гиперактивный мальчик. И хозяева не могли с ним справиться. Потому что заниматься, никто им не занимался, когда он был щенком, когда надо было. Он понимает команды, его можно научить, с ним просто надо работать, чтобы он понял, кто его хозяин. Из-за того, что он такой активный, с ним не гуляли на поводке, он неделю жил в маленькой квартире, его вообще не выводили оттуда целую неделю. И потом наш волонтер взяла его к нам. Сейчас мы активно ищем ему дом.
София Зарапина:
Она сидела на цепи около стройки, у нее были щенки, наш куратор привезла ее в приют, мы ее стерилизовали, а ее щенки сейчас тоже на передержке, их тоже пристраивают, им по 8 месяцев. Она у нас прямо охотница, знает команды, хваткая, хорошая.
За прошлый год удалось найти дом для 18 подопечных «Домика собачьей надежды». Волонтеры надеются, что так же повезет и остальным обитателям их приюта. А на их место придут другие собаки. Те, кто, возможно, сейчас на улице и нуждаются в помощи.
София Зарапина:
Зефа – это собака, спасенная из Марьиной Горки. Мы их спасали, нам привезли сразу четверых.
К поиску новых хозяев для своих спасенышей волонтеры подходят очень щепетильно.
Яна Шипко, корреспондент:
А если кто-то скажет вам, хочу собаку, чтобы жила в будке, охраняла дом.
Полина Панько:
Мы не отдаем в будки собак. Ищем в лучшем случае квартиру, в очень редких случаях можно рассмотреть вольер утепленный, если собака активная.
София Зарапина:
Есть те, кто домашние у нас, прямо домашние-домашние. Таких мы, конечно же, в вольер не отдаем.
Полина Панько:
Миша хотя и большой, но я не представляю его в вольере, ему нужен человек.
София Зарапина:
Мы категорически против цепей и будок, мы из таких условий спасаем, скажем так. Немножко есть потом физическая усталость, когда ты уезжаешь, но они настолько тебя заполняют энергией, любовью, что вот я приезжаю домой, проходит пару дней, и я такая: надо опять, поехали опять.
Яна Шипко:
Но вы по ним скучаете?
София Зарапина:
Очень, и они по нам. Это видно, когда приезжаешь, они на тебя напрыгнут, разорвут. Чем чаще ездишь, тем больше тебе сюда хочется. У нас у волонтеров есть по пять собак, по несколько собак и котов. Все бездомные, всех откуда-то нашли. Вот много у наших волонтеров животных, которых привозят в приют, волонтеры влюбляются именно вот в эту собаку и все, забирают ее себе
Помощь нужна постоянно. Корма, лекарства, игрушки... Но сложнее всего с теми, кто готов помогать делами. Особенно не хватает водителей, которые помогли бы волонтерам добираться до приюта за 50 километров от Минска.
София Зарапина:
Кто-то помогает, но финансово, кормами, а самих рук не хватает. А это большой труд. Выгулять такое количество собак по два раза, приехать покормить несколько раз, дать таблетки, убраться у них. На это, конечно, нужны руки. Это большая ответственность, посмотреть, чтобы никто не убежал, не выбежал, ни с кем не пересекся, но мы справляемся и мы ждем пополнения в наши ряды. Все-таки мы ищем волонтеров, ответственных людей, которые тоже готовы уделять время собачкам, дарить им любовь и тепло.
Яна Шипко:
Этим собакам повезло. С улицы или от нерадивых хозяев они попали в хорошие условия. Туда, где о них заботятся. Но всем им все равно, конечно, не достает внимания, и хочется постоянного дома и своего человека. Так что если вам понравилась какая-то из собачек, о которых мы рассказывали сегодня, то прямо сейчас на экране вы видите соцсети, где можно написать волонтерам и получить всю информацию.
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