Архиепископ Гурий о 500-летии Жировичского монастыря: «Мне поставлена задача не прекращать подготовку к празднику»

Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В этом году Жировичский монастырь, главная духовная святыня нашей страны, отмечает 500-летие. Мы подъезжая, увидели, что здесь идёт очень серьёзная большая подготовка к празднику.
Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:
Да, слава Богу. Идёт подготовка, и очень содействует власть, как мы называем, предержащие, и, конечно, мы сами стараемся в меру своих сил (ограниченных, естественно, потому что монастырь живёт за пожертвования) тоже что-то делать. Трудимся от души и по совести.
Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах
Вадим Щеглов:
Ожидаете, я так понимаю, паломников со всего мира. И приедет ли сюда наш патриарх? Я знаю, что были планы его пригласить.
Архиепископ Гурий:
Не только планы. Он внёс в свой график. И даже на последнем заседании Священного нашего белорусского Синода мне поставлена задача, что не прекращать подготовку к празднику. Но как будет, трудно сейчас прогнозировать. Мы готовимся.
Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:
– какой должна быть молитва во время пандемии
– как в юности лобовая авария повлияла на его веру
– почему наше тело – автомобиль
– о родителях, детстве и хобби
– о чудесах иконы Жировичской Божией матери
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