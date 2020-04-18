Архиепископ Гурий о 500-летии Жировичского монастыря: «Мне поставлена задача не прекращать подготовку к празднику»

Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря: Да, слава Богу. Идёт подготовка, и очень содействует власть, как мы называем, предержащие, и, конечно, мы сами стараемся в меру своих сил (ограниченных, естественно, потому что монастырь живёт за пожертвования) тоже что-то делать. Трудимся от души и по совести.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: В этом году Жировичский монастырь, главная духовная святыня нашей страны, отмечает 500-летие. Мы подъезжая, увидели, что здесь идёт очень серьёзная большая подготовка к празднику.

Вадим Щеглов:

Ожидаете, я так понимаю, паломников со всего мира. И приедет ли сюда наш патриарх? Я знаю, что были планы его пригласить.

Архиепископ Гурий:

Не только планы. Он внёс в свой график. И даже на последнем заседании Священного нашего белорусского Синода мне поставлена задача, что не прекращать подготовку к празднику. Но как будет, трудно сейчас прогнозировать. Мы готовимся.

Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:

– какой должна быть молитва во время пандемии

– как в юности лобовая авария повлияла на его веру

– почему наше тело – автомобиль

– о родителях, детстве и хобби

– о чудесах иконы Жировичской Божией матери

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