Кому противопоказан кофе и чем его заменить – рассказала нутрициолог

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Кофе – это самый популярный напиток в современном мире, но с ним есть нюансы. Есть достаточно большое количество людей, которым употреблять этот напиток нежелательно. Это люди с генетической непереносимостью кофе. Об этом можно узнать, сдав генетический тест. Но если нет такой возможности, то можно заподозрить непереносимость кофе по следующим симптомам. От кофе возникает тахикардия, головные боли, бессонница, раздражительность. Также этот напиток противопоказан людям с повышенным артериальным давлением, женскими заболеваниями. Людям в стадии стресса, которые используют кофе, чтобы взбодриться. Я расскажу, какие есть альтернативные варианты привычному кофе. Начнем с чая. Лучше всего использовать именно травяные чаи. Они успокаивают, улучшают сон, их можно пить в любое время суток. Травяные чаи из мяты, одуванчика, ромашки еще обладают мягким желчегонным действием. Зеленый чай – его также можно использовать как альтернативу кофе. Он богат антиоксидантами, обладает противовоспалительным действием. Но с ним так же нужно быть аккуратным, так как он содержит такие вещества как танины, которые так же как и кофе мешают усвоению кальция и железа.

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