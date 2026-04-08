Сообщения о перемирии между США и Ираном обрушили цены на нефть

Сообщения о перемирии между США и Ираном, а также новость об открытии для судоходства Ормузского пролива, обрушили цены на нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее стоимость на бирже за несколько часов упала ниже 100 долларов. Однако говорить о прекращении топливного кризиса в мире еще рано.

Тегеран пообещал, что разрешит проход танкеров, но только на время перемирия и будет брать за это плату, которая составит 2 миллиона долларов за каждое судно. Однако ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты скорее сами будут взимать деньги за проход судов через пролив, чем позволят делать это Ирану, поскольку являются победителями в этой войне. А вот Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о «неоспоримом, историческом и сокрушительном поражении» США и Израиля.

Как сообщают зарубежные СМИ, переговоры между Тегераном и Вашингтоном начнутся уже в ближайшую пятницу в столице Пакистана.