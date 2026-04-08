Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году

В центре внимания – промышленная кооперация. Беларусь и Азербайджан договорились об увеличении количества сборки наших тракторов на Гянджинском автомобильном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его представители 8 апреля с особым интересом посетили выставочные площадки МТЗ, где наряду с флагманской техникой Минского тракторного завода были представлены новейшие разработки других промышленных лидеров Беларуси.

Стороны обсудили конкретные шаги по расширению торгово-экономических связей и обсудили новые совместные проекты, которые позволят покорять рынки третьих стран. Чем завершились переговоры – знает наш корреспондент Даниил Дроботов.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Промышленная кооперация Минска и Баку строится на реализации конкретных проектов. Сейчас взаимодействие переходит к этапу точечного исполнения договоренностей. С белорусской стороны основной площадкой выступает Минский тракторный завод. В планах на 2026 год – поставка в Азербайджан более 700 тракторокомплектов. Объемы закупок ежегодно увеличиваются. Всего же за время сотрудничества двух заводов было собрано более 15 тысяч единиц техники для азербайджанских аграриев.

Тарас Мурог, генеральный директор Минского тракторного завода:

В основном, это техника мощностью 80-120 лошадиных сил. То, что мы видели на выставке, мы достаточно сильно расширяем мощностной ряд и номенклатуру. И будем общаться о расширении своего присутствия, в том числе, в более мощных тракторах. Посмотрим и маленькие тракторы для бахчей, посмотрим и более мощные тракторы, 350 лошадиных сил. МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу.