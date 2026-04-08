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Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году

08 апреля 2026 10:49
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В центре внимания – промышленная кооперация. Беларусь и Азербайджан договорились об увеличении количества сборки наших тракторов на Гянджинском автомобильном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его представители 8 апреля с особым интересом посетили выставочные площадки МТЗ, где наряду с флагманской техникой Минского тракторного завода были представлены новейшие разработки других промышленных лидеров Беларуси.

Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году-2

Стороны обсудили конкретные шаги по расширению торгово-экономических связей и обсудили новые совместные проекты, которые позволят покорять рынки третьих стран.

Чем завершились переговоры – знает наш корреспондент Даниил Дроботов.

Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году-4

Даниил Дроботов, корреспондент:
Промышленная кооперация Минска и Баку строится на реализации конкретных проектов. Сейчас взаимодействие переходит к этапу точечного исполнения договоренностей. С белорусской стороны основной площадкой выступает Минский тракторный завод.

В планах на 2026 год – поставка в Азербайджан более 700 тракторокомплектов. Объемы закупок ежегодно увеличиваются. Всего же за время сотрудничества двух заводов было собрано более 15 тысяч единиц техники для азербайджанских аграриев.

Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году-6

Тарас Мурог, генеральный директор Минского тракторного завода:
В основном, это техника мощностью 80-120 лошадиных сил. То, что мы видели на выставке, мы достаточно сильно расширяем мощностной ряд и номенклатуру. И будем общаться о расширении своего присутствия, в том числе, в более мощных тракторах. Посмотрим и маленькие тракторы для бахчей, посмотрим и более мощные тракторы, 350 лошадиных сил.

МАЗ поставит 100 машинокомплектов автотехники Гянджинскому автомобильному заводу.

Беларусь поставит в Азербайджан более 700 тракторокомплектов в 2026 году-8

Ханлар Фатиев, председатель Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода:
Все, что производится на МТЗ, оно практически все собирается в Гяндже. И то, что нужно для азербайджанского фермера, мы всегда готовы дать. Сегодня МТЗ выпускает наисовременнейшую технику. И, конечно, у нас были определенные не то что проблемы… Мы с большими тракторами немножко не были впереди. А теперь, я думаю, сейчас мы эту нишу тоже будем тихо-тихо забирать под себя.

Сборочное производство в Гяндже организовано почти 20 лет назад. За это время на азербайджанской площадке освоили выпуск 16 моделей техники. Сегодня 80 % всей тракторной продукции Азербайджана – это результат совместной работы с МТЗ.

Подробности в видео.

# МАЗ # Международное сотрудничество # Ханлар Фатиев # Тарас Мурог

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