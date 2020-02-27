С заботой об экологии и экономией электроэнергии. На Слонимском водоканале ввели в строй биогазовый комплекс

Новости Беларуси. Улучшит экологию, поможет сэкономить, а выработанной электроэнергии хватит для уличного освещения целого города. На Слонимском водоканале ввели в строй биогазовый комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это принципиально новый подход в очистке сточных вод. Во-первых, предприятие сможет перейти на самообеспечение по тепловой и электроэнергии, во-вторых, снизит выброс парниковых газов в атмосферу. Как это работает – репортаж Галины Буро.

Долгожданное событие случилось. Теперь Слонимский водоканал оснащен самым современным оборудованием по очистке сточных вод. По сути, из отходов производит биогаз, очищает его и хранит и здесь же преобразовывает в электрическую и тепловую энергию.

Александр Шадуро, главный инженер ОАО «Слонимский водоканал»:

Кроме сырого осадка и избыточного ила, здесь еще привозятся отходы производства мясокомбината, а именно жировой бульон, что позволяет значительно увеличить выработку биогаза. Мы где-то будем экономить до 20 % в общем по предприятию на закупке электроэнергии и примерно на 70 % перекрывать нужды именно очистных сооружений на данной площадке.

Плюсы от биогазового комплекса налицо. Это реальная экономия на использовании природного газа и нефтепродуктов. А значит, теперь водоканал в меньшей степени зависит от роста тарифов и застрахован в случае возможных сбоев в поставке энергоресурсов.

Галина Буро, корреспондент:

Немного математики. Годовая выработка электроэнергии на комплексе – больше 2 тысяч киловатт часов. Это как обеспечить уличное освещение города по размеру даже больше Слонима. А тепловой энергией теперь можно полностью закрыть нужды очистных сооружений водоканала. Оборудование европейского производства, монтаж проводила литовская компания. На все ушло 4 миллиона евро и почти 2 года реализации. Проект инвестиционный за счет гранта шведского агентства и кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси:

В Беларуси мы начали работу в муниципальном секторе с маленькими городами, например, как Слоним. Но люди-профессионалы даже здесь, в небольших городах. Они смогли все сделать по международным правилам и наконец-то проект готов. Нам очень приятно. Это был первый для нас проект за многие годы по работе с государственным сектором. Слоним стал вторым городом в Беларуси, который запустил биогазовый комплекс на очистных сооружениях. Специалисты говорят: за технологией будущее. Ведь это то не только прогрессивная, но и экологически чистая переработка. Теперь количество выбросов парниковых газов в атмосферу снизится почти на 250 тонн в год. И это «зеленая энергетика» в деле.