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Очередной YouTube-канал СТВ удален администрацией видеохостинга

08 апреля 2026 11:03
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Очередной YouTube-канал СТВ удален администрацией видеохостинга-0

Новый YouTube-канал CTVPLUS удален из-за санкций.

Удаление YouTube-канала стало очередным ярким примером «западной» демократии со «свободой слова». При этом ЗАО «Столичное телевидение» и руководство компании не находятся под санкциями!

Основной канал CTVBY был заблокирован видеохостингом американской компании YouTube из-за санкций 3 апреля. Масштаб площадки впечатлял: аудитория в более 2,38 тысяч подписчиков, а суммарные просмотры проектов «Столичного телевидения» только за 2025 год перешагнули отметку в 1 миллиард 700 миллионов.

Новый канал CTVPLUS начал набирать просмотры и аудиторию.

ЗАО «Столичное телевидение» предупреждает: каналы, попадающиеся с такими же названиями на видеохостинге YouTube, являются клонами. Будьте бдительны и не верьте фальшивым аккаунтам! Мы сообщим в соцсетях о создании новых аккаунтов.

YouTube-каналы СТВ, БЕЛТА, ОНТ удалены администрацией видеохостинга

# Международная политика

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