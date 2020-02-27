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«Как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки»?

27 февраля 2020 19:47
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Новости Беларуси. Важнейшее общественно-политическое событие. В Минске начал работу съезд Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безусловно, это одно из ключевых событий не только для самого движения, но и для всей страны.

Ведь речь идет о самой массовой общественной организации – она объединяет в своих рядах свыше 4 млн человек. Своим опытом поделятся и представители профессиональных союзов из России, Латвии, Египта, Турции и Португалии.

«Как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки»?-1

«Как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки»?-3

Сегодня Федерация профсоюзов проводит масштабную работу по защите трудовых прав и гарантий работников. За последние несколько лет профсоюзы выявили свыше 200 тысяч нарушений трудового законодательства. Большую часть удалось устранить.

«Как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки»?-6

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Мы говорим о том, что будем усиливать работу технической инспекции. Мы говорим о том, что надо следить за исполнением действующего законодательства, которое было принято, мы имеем в виду Трудовой кодекс. О том, что с нами начали согласовывать, мы принимаем участие в разработке многих законопроектов, которые важны для страны.

Большая группа вопросов – пенсионная реформа – не в плане повышения возраста, а как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки», чтобы перейти на накопительную систему пенсии. Это тоже глобальный вопрос. Все это прописано в наших основных документах, в программе, которую мы будем исполнять в ближайшее время – 5 лет.

Участница восьмого съезда ФБП: мы ждём защиты наших прав и интересов, улучшения условий труда и реализации своего потенциала

«Как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки»?-9

Большой форум объединяет более полутысячи делегатов со всей страны. Это опытные и заслуженные люди. Среди участников есть и работающая молодежь, за которой будущее профсоюзного движения.

Итогом масштабного съезда станет принятие новой программы Федерации на ближайшие 5 лет. Ожидается, что участие в форуме 28 февраля примет и глава государства.

«Как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки»?-12

«Как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки»?-14

# Пенсии # общество # Александр Щекович # Фотофакт

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