«Как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки»?

Новости Беларуси. Важнейшее общественно-политическое событие. В Минске начал работу съезд Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безусловно, это одно из ключевых событий не только для самого движения, но и для всей страны. Ведь речь идет о самой массовой общественной организации – она объединяет в своих рядах свыше 4 млн человек. Своим опытом поделятся и представители профессиональных союзов из России, Латвии, Египта, Турции и Португалии.

Сегодня Федерация профсоюзов проводит масштабную работу по защите трудовых прав и гарантий работников. За последние несколько лет профсоюзы выявили свыше 200 тысяч нарушений трудового законодательства. Большую часть удалось устранить.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Мы говорим о том, что будем усиливать работу технической инспекции. Мы говорим о том, что надо следить за исполнением действующего законодательства, которое было принято, мы имеем в виду Трудовой кодекс. О том, что с нами начали согласовывать, мы принимаем участие в разработке многих законопроектов, которые важны для страны. Большая группа вопросов – пенсионная реформа – не в плане повышения возраста, а как сделать так, чтобы наши пенсионеры получали достойную пенсию, чтобы не было «уравниловки», чтобы перейти на накопительную систему пенсии. Это тоже глобальный вопрос. Все это прописано в наших основных документах, в программе, которую мы будем исполнять в ближайшее время – 5 лет. Участница восьмого съезда ФБП: мы ждём защиты наших прав и интересов, улучшения условий труда и реализации своего потенциала