Новый YouTube-канал CTVPLUS удален из-за санкций

Атака на свободу слова со стороны крупных зарубежных интернет-платформ продолжается. Новый YouTube-канал CTVPLUS – недоступен. Его удалили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аккаунт, который был создан взамен утраченного ранее, активно набирал аудиторию, росли просмотры. Но самая актуальная информация из Беларуси вновь недоступна для пользователей сети в разных частях планеты.

Напоминаем, что большой видео-архив можно найти и в аккаунте Столичного телевидения на платформе Вконтакте. А также основные социально-политические программы крупнейших белорусских СМИ доступны для просмотра на платформе «VIDEOBEL».