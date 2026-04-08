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Новый YouTube-канал CTVPLUS удален из-за санкций

08 апреля 2026 10:55
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Атака на свободу слова со стороны крупных зарубежных интернет-платформ продолжается. Новый YouTube-канал CTVPLUS – недоступен. Его удалили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый YouTube-канал CTVPLUS удален из-за санкций-2

Аккаунт, который был создан взамен утраченного ранее, активно набирал аудиторию, росли просмотры. Но самая актуальная информация из Беларуси вновь недоступна для пользователей сети в разных частях планеты.

Напоминаем, что большой видео-архив можно найти и в аккаунте Столичного телевидения на платформе Вконтакте. А также основные социально-политические программы крупнейших белорусских СМИ доступны для просмотра на платформе «VIDEOBEL».

YouTube-каналы СТВ, БЕЛТА, ОНТ удалены администрацией видеохостинга.

# СТВ

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