Покрытие можно использовать в медицине. Ученик минской гимназии представил свою разработку на международном конкурсе и победил

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге завершился XVI Балтийский научно-инженерный конкурс. Главную премию – хрустальный шар «Совершенство как надежда» – получил ученик минской гимназии № 38 Арсений Жилко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект заслуживает отдельного внимания, так как должен внести свою лепту в развитие белорусской медицины. С разработкой юного ученого познакомилась Юлия Стриго.

Без запинки и смущения Арсений Жилко может рассказывать о своей разработке и в целом о знаниях в биологии часами. Его горящие глаза на уроке заметила учительница Елена Анатольевна Колесник. С седьмого класса мальчик стал активно участвовать в олимпиадах и конкурсах по биологии. Сегодня, будучи 10-классником, он разработал биоразлагаемые 3D-скаффолды. В перспективе их можно использовать как матрицу для бактерицидного лейкопластыря.

Арсений Жилко, учащийся минской гимназии № 38:

Прочитал в литературе, что по данным статистического комитета Республики Беларусь около 10 % всех хирургических операций в Беларуси – это операции на коже. У меня встал вопрос: возможно ли создать такое покрытие, которое обладало бы газо- и влагопроницаемостью, способствовало заживлению, защищало от механических повреждений, а также от патогенных бактерий.

Большую поддержку Арсению оказала Национальная академия наук. На этапе подготовки ученику предоставили материалы и современное оборудование, но главное – помогли советом. И в этом прослеживается преемственность научного опыта.

Юлия Стриго, корреспондент:

Сейчас мы находимся в лаборатории Института химии новых материалов. Именно здесь Арсений создал те самые скаффолды. Работа сотрудников института со школьниками началась 2 года назад. За это время здесь родилось 5 проектов юных ученых. Институт дает школьникам не только новые теоретические знания о полимерах, новых веществах и их возможных совмещениях, но и предоставляет практическую площадку. Здесь начинающих исследователей учат работать с природными материалами, что особенно ценно во времена «без пластика».

Ксения Гилевская, ведущий научный сотрудник лаборатории Института химии новых материалов НАН Беларуси:

Мы помогая им, создавая эти материалы, еще апробировать свои результаты. Мы заявляем их для участия в мероприятиях, где они среди точно таких же старшеклассников рассказывают о своих результатах, делятся своим опытом. Это очень важно в становлении ученого. Не «вариться в вакууме», в своей какой-то капсуле, а выходить.

Свой проект Арсений Жилко презентовал на XVI Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге. Участие приняли более 500 школьников из России и стран СНГ. Среди такого количества конкурентов Арсений взял диплом первой степени и главную премию – хрустальный шар. Проект имеет практический потенциал, поэтому его не обошли стороной и представители бизнеса. Арсений Жилко:

Я волновался, потому что это довольно обширный конкурс международного уровня.