«Салют, Минск!» Тимати приехал в Минск на открытие Black StarBurger и раздавал бургеры прямо возле сцены

Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» продолжает согревать и радовать минчан и гостей города зажигательными концертами и открытиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 ноября здесь отгремел очередной яркий праздник, который перенесся из ТРЦ Dana Mall на простор бульвара Пикассо. Тысячи зрителей потанцевали под музыку известных артистов, а также получили бургеры из рук самого рэпера Тимати. Подробнее в видеоматериале.

Салют, Минск! Я уже по пути в аэропорт. Сегодня встретимся с вами. В четыре часа дня официальное начало открытия Black StarBurger на площади Dana Holdings у «Маяка Минск».

Тысячи зрителей буквально сбежались на звуки модной музыки и запах вкусной еды на бульваре Пикассо многофункционального комплекса «Маяк Минска».

Поводом для такого праздника стало открытие в Dana Mall ресторана сети Black StarBurger, один из основателей которой – известный российский рэпер Тимати.

Ресторан на первом этаже торгово-развлекательного комплекса Dana Mall открылся для посетителей в самом начале ноября, но до вчерашнего дня работал в тестовом режиме.

После визита Тимати эта сеть открыта в Минске официально, и теперь в копилке Dana Mall еще одна популярная и «вкусная» локация.

Наталья Северин:

Мне кажется, что Dana Mall – это очень классное открытие и очень классный формат для Минска, потому что в нем сочетается как фудкорт, так и разные магазины бижутерии, ювелирных украшений и одежды. Мне кажется, для Минска это было необходимо. Насколько я знаю, очень много молодежи приезжает в Dana Mall для того, чтобы просто походить по магазинам и пошопиться.

Музыка, ритм, лазерное шоу, и, конечно, эмоции зрителей. Праздники на бульваре Пикассо и у фонтана «Дана Танец» проходят часто, и здесь не однажды собирались тысячи гостей.

Концерты, фестивали, городские шоу – жизнь в «Маяке Минска» бурлит круглый год и в любую погоду. В этот раз гостей «разогревали» молодые артисты – набирающие популярность рэперы и ди-джеи.

Появился, конечно, и сам Тимати. Сначала в Dana Mall, где он поприветствовал персонал и гостей бургерной, а затем и на концертной площадке.

Бургеры выпекались прямо на сцене, а сам артист с помощниками раздавал их бесплатно всем желающим.

Анна Калюжная:

Мы сегодня с мамой и братом приехали на концерт, нам очень понравилось! Бургеры безумно вкусные. Также на фудкорте много различных пицц, бургеров, суши – я просто обожаю суши! Если честно, мне очень нравится Dana Mall. Если не соврать, у меня все друзья едут туда закупаться.

Такие открытия и праздники в Dana Mall не только заряжают энергией и поднимают настроение, но и вдохновляют многих гостей и посетителей торгового центра. Эвелин пришла с друзьями потанцевать и отдохнуть, но теперь в планах у девушки открыть здесь свой магазин одежды.

Эвелин Обейд Юссеф, дизайнер:

Я сама дизайнер одежды. И как дизайнер, который ищет самое лучшее место в Минске, я считаю, что я откроюсь скоро в Dana Mall. Это торговый центр, это много магазинов – самые лучшие бренды открылись здесь.