«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

Новости Беларуси. Когда обеспечили сохранность собранного урожая, приходит время позаботиться и о технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окончание сельскохозяйственного сезона – самый что ни на есть повод заглянуть под капот комбайнов и тракторов. Из чего состоит жизнь аграриев «вне полей» и почему покой им только снится? Тему продолжит видеоматериал Кристины Протосовицкой. Все болезни железных лошадей механизатор с большим опытом Игорь Резкевич знает не понаслышке. Работы в поле завершили, значит, время взяться за «пациентов». Перед тем, как технику законсервировать до весны, ее тщательно обследуют. Где есть неисправности – ставят на ремонт. Иногда достаточно часа, а порой на устранение уходят недели.

Каждая неисправность свое, как говорится, показывает. Трактор начинает по-другому работать. Или не тянет. Или вообще не хочет работать. Все сразу понятно: или проблемы с топливом, или с двигателем.

С запчастями в хозяйстве проблем нет. Правда, бывают вопросы к их качеству. Рынок большой – спрос не меньше, попадаются недобросовестные производители. А иногда и сроки поджимают.

Андрей Пушило, токарь сельхозпредприятия:

Не всегда вовремя получается, приходится долго ждать запчасть. Приходится, чтобы быстрее, самим делать. Изготавливаем по мере возможности.

В хозяйстве раньше срока завершили все полевые работы. 95 % техники уже поставили на хранение (при том, что мехдвор насчитывает 500 единиц).

Олег Игнатчик, главный инженер сельхозпредприятия:

После завершения такого сезона работ мы стараемся каждому агрегату уделить внимание. Подготовить к следующему году. Обновление парка ежегодно осуществляем где-то на 10-15 % от общего состава.

Сельскохозяйственный год подходит к концу. Озимые отсеяны, в хозяйстве уже сейчас продумывают посевную. Вместо свеклы будет яровой ячмень. Такая ротация благоприятно скажется на урожае. Аграриям остается только завершить подъем зяби.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Убранные площади перепахивают и уже сейчас готовят основу под урожай будущего года. Успеть нужно до первых морозов.

Дальше тендеры, закупка семян, удобрений, ядохимикатов для защиты растений.

Владимир Житкович, главный экономист сельхозпредприятия:

В растениеводстве наступает небольшой такой период отдыха, а в животноводстве мы продолжаем работу: постоянный уход за животными, производство молока, выращивание крупного рогатого скота.