«Каждая неисправность своё показывает». Как белорусские аграрии готовят технику к «зимовке»

Новости Беларуси. Когда обеспечили сохранность собранного урожая, приходит время позаботиться и о технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда обеспечили сохранность собранного урожая, приходит время позаботиться и о технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Окончание сельскохозяйственного сезона – самый что ни на есть повод заглянуть под капот комбайнов и тракторов. Из чего состоит жизнь аграриев «вне полей» и почему покой им только снится?
Тему продолжит видеоматериал Кристины Протосовицкой.
Все болезни железных лошадей механизатор с большим опытом Игорь Резкевич знает не понаслышке. Работы в поле завершили, значит, время взяться за «пациентов». Перед тем, как технику законсервировать до весны, ее тщательно обследуют. Где есть неисправности – ставят на ремонт. Иногда достаточно часа, а порой на устранение уходят недели.
Каждая неисправность свое, как говорится, показывает. Трактор начинает по-другому работать. Или не тянет. Или вообще не хочет работать. Все сразу понятно: или проблемы с топливом, или с двигателем.
С запчастями в хозяйстве проблем нет. Правда, бывают вопросы к их качеству. Рынок большой – спрос не меньше, попадаются недобросовестные производители. А иногда и сроки поджимают.
Андрей Пушило, токарь сельхозпредприятия:
Не всегда вовремя получается, приходится долго ждать запчасть. Приходится, чтобы быстрее, самим делать. Изготавливаем по мере возможности.
В хозяйстве раньше срока завершили все полевые работы. 95 % техники уже поставили на хранение (при том, что мехдвор насчитывает 500 единиц).
Олег Игнатчик, главный инженер сельхозпредприятия:
После завершения такого сезона работ мы стараемся каждому агрегату уделить внимание. Подготовить к следующему году. Обновление парка ежегодно осуществляем где-то на 10-15 % от общего состава.
Сельскохозяйственный год подходит к концу. Озимые отсеяны, в хозяйстве уже сейчас продумывают посевную. Вместо свеклы будет яровой ячмень. Такая ротация благоприятно скажется на урожае. Аграриям остается только завершить подъем зяби.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Убранные площади перепахивают и уже сейчас готовят основу под урожай будущего года. Успеть нужно до первых морозов.
Дальше тендеры, закупка семян, удобрений, ядохимикатов для защиты растений.
Владимир Житкович, главный экономист сельхозпредприятия:
В растениеводстве наступает небольшой такой период отдыха, а в животноводстве мы продолжаем работу: постоянный уход за животными, производство молока, выращивание крупного рогатого скота.
Это принесет выручку, от размера которой будут зависеть зарплаты работников и объемы инвестиций на будущий год. Вот и получается, что покой, он только снится людям, чьи руки всегда пахнут хлебом.