«У нас в семье теперь уже три Тельца». В Могилёве майский беби-бум, познакомились со счастливыми родителями

Новости Беларуси. Майский беби-бум наметился в Могилеве. С начала месяца в городе на Днепре на свет появились почти 200 малышей, среди которых есть даже двойня. И если такие темпы сохранятся, то май обещает стать месяцем-рекордсменом по рождаемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, врачи не спешат говорить о всплеске и ждут окончания месяца, чтобы проанализировать цифры. А вот в местном ЗАГСе не скрывают, что за последние 10 дней новорожденных зарегистрировали на порядок больше обычного. Со счастливыми родителями майских малышей пообщалась Юлия Мычка.

Александр Сакович, житель Могилева:

Мы забираем самое долгожданное, самое красивое. Вот, посмотрите. Самое дорогое для нас – это наш сын Дима. Эта семья из Могилева к своему родительскому счастью шла четыре года. Оттого этот голубой сверток вызывает столько трепета у новоиспеченных родителей и их близких.

За сегодня это уже пятая семейная пара, которая покидает могилевский роддом. С минуты на минуту ждет выписки и Анна Кириенко. Из окон ее палаты виден родной дом, а вечером по зажженным окнам можно даже вычислить квартиру. От такого пейзажа домой хочется еще больше. В день выписки погода благоволит. Могилев встречает своих самых маленьких жителей цветущими деревьями. Первым делом семья соберет домашний совет, чтобы выбрать имя малышу.

Анна Кириенко, жительница Могилева:

У меня старший мальчик, хотелось бы разнообразить – девочку, но получился мальчик. Имя – нет, еще не думали. Приедем, муж с братиком посмотрят на него, и там уже будем решать. Посмотрим по церковному календарю, по именам, которые в этот день. Там будем уже смотреть, какое понравится. Теперь в семье Кириенко уже два майских именинника. В начале месяца день рождения успела отметить мама, и это не единственное весеннее совпадение в этой семье.

Анна Кириенко:

У нас в семье, получается, теперь уже три Тельца: муж, я и вот младшенький. Раньше не сталкивалась, не читала никогда, не следила за гороскопами, а когда в семье муж и жена Тельцы, почитали однажды, в принципе, все сошлось. Поэтому надеюсь, что день, когда родился младшенький… Там очень много о нем написано. Надеюсь, что все ему будет подходить.

По наблюдению могилевских медиков, самыми урожайными на новорожденных приходятся май и сентябрь. С чем связана такая статистика, трудно просчитать, но цифры этого мая в очередной раз подтверждают теорию весеннего беби-бума.

Диана Качанова, врач-неонатолог Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

С мая в нашем роддоме родились 185 деток. Это достаточно хороший прирост нашего населения и рождаемости в целом в нашем роддоме. Мы очень рады, что детки у нас рождаются, рождаются здоровенькими. Несмотря на пандемию, количество родов у нас не снизилось.

Юлия Мычка, корреспондент:

В могилевском родильном доме после реконструкции есть самое современное оборудование для оказания помощи матери и ребенку. Малышам здесь максимально комфортно. Пеленальные столики и детские кроватки оборудованы специальной системой обогрева.